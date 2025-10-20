　
獨／四川航空風雨中轉降高雄！全機尖叫　被困2hrs乘客爆氣

記者賴文萱／高雄報導

今（20）日一班四川航空從成都天府機場飛往台北松山機場，但受風雨影響，傍晚5點多轉降高雄小港機場。不過，乘客不滿降落高雄後，空等了2個多小時，航空公司卻遲遲不放人下機，氣得聚集機艙門大罵，場面一度混亂。據了解，該航班已於晚間8點47分起飛，原機返回松山。

▲▼ 風雨攪局！四川航空轉降高雄　「被困機上2hrs」乘客爆氣怒罵。（圖／民眾提供）

▲四川航空轉降高雄，乘客爆氣。（圖／民眾提供，下同）

乘客陳先生投訴《ETtoday新聞雲》表示，他搭乘四川航空從成都天府飛往台北松山機場，但台北風雨大無法降落，從5點多轉降高雄到現在，卻遲遲不讓乘客下機，飛來飛去乘客都很有壓力，他也質疑「我們是台灣人為什麼不讓我們下去？」

陳先生提到，當時第一次降落松山機場沒成功，乘客很多人都很害怕，第二次緊急轉降飛往高雄降落，應該要讓我們入境，但卻不讓乘客入境，大家在機上空等了將近3小時，班機上也有人不舒服，一直到8點多航空公司才提供一個便當，對於這次的處理方式相當不滿。

▲▼ 風雨攪局！四川航空轉降高雄　「被困機上2hrs」乘客爆氣怒罵。（圖／民眾提供）

根據曝光的現場畫面，許多乘客擠在機艙門前想下機，紛紛抱怨「我們好不容易都已經平安降落，我們不想再飛，我們不會拿我們的命開玩笑」，也有乘客不滿對著地勤大罵：「妳說不讓大家下機的，現在有人身體不舒服，出事妳要負責！」

不過，有乘客在航空社團親自還原當時狀況表示，飛機在林口進雲層時亂流很大，大家都在尖叫，後來降落高雄時，大家都在鼓掌，但機上廣播說「加油後會再飛回松山，所以不讓我們下機」。該名苦主表示，機上當時真的很晃，如果硬降落真的很危險。

對此，高雄航空站表示，四川航空3981班次，已於晚間8點47分起飛原機返回松山。

獨／四川航空風雨中轉降高雄！全機尖叫　被困2hrs乘客爆氣

北部雨彈狂炸！雙北雨量衝破400毫米

北部雨彈狂炸！雙北雨量衝破400毫米

台北港海水倒灌潰堤　掀瘋浪狂掃怪手

