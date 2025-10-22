　
3C家電 3C焦點

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置　售價1,799美元挑戰Vision Pro

▲▼Galaxy XR 256 GB | Silver Shadow。（圖／Samsung）

▲▼Galaxy XR 256 GB | Silver Shadow。（圖／Samsung）

記者吳立言／綜合報導

三星（Samsung）於今（22日）正式推出全新混合實境（Mixed Reality, MR）頭戴裝置「Galaxy XR」，售價 1,799.99 美元（約新台幣5.5萬元），正式進軍高階實境裝置市場，劍指蘋果Vision Pro。不過目前僅在美國地區開賣，台灣及其他市場的上市時間仍未公布。

三星表示，Galaxy XR 以「以人為本設計（human-centric design）」為理念打造，重量僅 545 公克，並採用能平均分散壓力的頭帶結構，減少長時間配戴的不適。裝置配備可拆式遮光罩以提升沉浸感，也可在開放光線的狀況下使用。顯示方面採用 4K micro-OLED 螢幕，解析度達 3,552×3,840，視野角度 109 度，並支援 60Hz、72Hz與90Hz 三段更新率。

Galaxy XR 搭載高通 Snapdragon XR2+ Gen 2 晶片，內建 6 組外向追蹤鏡頭、4 組眼球追蹤鏡頭與虹膜辨識功能，支援手勢與眼動控制，並可拍攝 3D 相片與影片。裝置具備 Wi-Fi 7、藍牙5.4、16GB 記憶體與 256GB 儲存空間，搭配可拆式電池模組，續航時間約2至2.5小時。

系統採用三星與 Google、Qualcomm 共同開發的「Android XR 平台」，並深度整合 Google Gemini AI。Gemini 可透過鏡頭與麥克風理解使用者環境，充當「智慧 AI 夥伴」，可協助導航、搜尋 YouTube 內容、辨識實際物件，甚至在XR遊戲中即時提供提示。用戶也可用手勢在實境中圈選物體以搜尋相關資訊。

Galaxy XR 支援 2D 影片自動立體化、4K 串流播放、同時觀看多場運動賽事等功能。三星同時預告，未來將推出多款 AI 智慧眼鏡，並與 Google、Warby Parker 及韓國品牌 Gentle Monster 合作。

目前 Galaxy XR 已於美國三星官網及 Samsung Experience Stores 正式開賣，早期購買者可獲得一年 Google AI Pro、YouTube Premium 及 Google Play Pass 使用權。配件部分，三星同步推出 Galaxy XR Travel Case 與 XR 控制器，各售價 250 美元。台灣上市與定價資訊則尚未公布。

隨著三星加入混合實境戰場，Galaxy XR 的推出被視為蘋果 Vision Pro 的重要對手。不過，目前僅限美國市場開售，顯示三星仍在觀察消費者對高價 MR 產品的接受度。未來若正式登台，將成為台灣市場觀察 AI 與 MR 整合發展的重要指標。

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

