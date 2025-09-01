陳柏霖多重身分解鎖！直擊片場快問快答　完美呼應「超展開」

消費中心／綜合報導

你知道嗎？其實陳柏霖不只是實力派演員，他同時還是主持人兼製作人，更擁有自己的潮流品牌，多重身分交織出精彩又忙碌的生活。最近他現身與三星 Galaxy Z Fold7的全新合作影片中，不僅讓粉絲看見他在不同身分間自由切換，極致超展開的多元樣貌，更透過趣味花絮與快問快答單元，展現了幕後各種趣味真實的模樣！

多工處理：角色切換更從容

身為演員、主持人、製作人與品牌主理人，陳柏霖的行程滿檔。影片中，他展現如何藉由 Galaxy Z Fold7 的多工處理功能，同步進行工作與生活任務，無論是查看劇本、回覆訊息，或安排日程，都能高效切換，不因繁忙而失序。這正呼應他多重身分的真實日常。

AI智慧應用：效率全面升級

Galaxy Z Fold7 的 AI 功能，如Gemini live、生成式相片編輯、會議語音轉文字、即時摘要等功能，也讓陳柏霖直呼「都很重要」。對於需要快速消化資訊、同時隨時捕捉生活趣味的他來說，AI 正好成為最佳助手，幫助他省時又省力。

沉浸式娛樂：精彩零錯過

不只是在工作上高效，Galaxy Z Fold7 也成為柏霖放鬆時的好夥伴。影片中，他與Afuri互動的溫馨畫面，結合手機的大螢幕娛樂體驗，讓「超展開」的精神不只侷限於工作效率，更延伸到生活中的每一個精彩瞬間。

快問快答笑翻片場 真實魅力全展現

影片中也在拍攝幕後花絮中看到柏霖與工作人員笑場、打鬧的自然互動，當快問快答中被問到「要去無人島會帶誰？」時，陳柏霖淡定回：「我自己去！」幽默反應引爆笑聲。面對「AI功能 vs 輕薄設計」的選擇題，他則機智回答：「剛好都有了！」自然又俏皮的反應，讓觀眾看到他螢幕外最輕鬆的一面。





