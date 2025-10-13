蘋果要讓眼鏡變小型Vision Pro？新款傳同時支援Mac與iPhone操作

▲Vision Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果正積極推進下一代智慧穿戴裝置的研發，外媒報導指出，蘋果正打造一款具備鏡片內顯示技術的智慧眼鏡，將以更輕巧的形態延續 Vision Pro 的空間運算體驗，並可依裝置切換不同操作模式。

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在其最新一期《Power On》通訊專欄中透露，蘋果的第二代智慧眼鏡可能在與 Mac 連線時運行完整版本的 visionOS 作業系統，提供如 Vision Pro 般的多視窗操作體驗；而當配對 iPhone 時，則會切換至更輕量、行動導向的介面，讓使用者能在日常環境中更自然地進行語音控制、媒體播放或通知查看。

古爾曼也提到，蘋果的第一代智慧眼鏡「不會」搭載鏡片顯示功能，而是以音樂播放、拍照錄影、語音助理及健康監測為主要特色。這款產品有望在 2026 年發表、2027 年正式上市，屆時可能成為 Vision Pro 系列以外最具潛力的穿戴式主力。

目前市場普遍認為，蘋果此舉將直接挑戰 Meta Ray-Ban 智慧眼鏡，後者已推出具鏡片顯示的版本，售價自 799 美元起。若消息屬實，蘋果將再度推動 AR 與空間運算技術走向更普及的日常應用層面。 隨著 Vision Pro 開啟空間電腦新時代，智慧眼鏡的推出被視為蘋果落實「從頭戴到隨身」策略的關鍵一步，也象徵其在穿戴式運算市場的下一波主攻方向。