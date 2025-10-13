　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果要讓眼鏡變小型Vision Pro？新款傳同時支援Mac與iPhone操作

▲▼ appleVisionPro,apple,Apple Vision Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Vision Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果正積極推進下一代智慧穿戴裝置的研發，外媒報導指出，蘋果正打造一款具備鏡片內顯示技術的智慧眼鏡，將以更輕巧的形態延續 Vision Pro 的空間運算體驗，並可依裝置切換不同操作模式。

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在其最新一期《Power On》通訊專欄中透露，蘋果的第二代智慧眼鏡可能在與 Mac 連線時運行完整版本的 visionOS 作業系統，提供如 Vision Pro 般的多視窗操作體驗；而當配對 iPhone 時，則會切換至更輕量、行動導向的介面，讓使用者能在日常環境中更自然地進行語音控制、媒體播放或通知查看。

古爾曼也提到，蘋果的第一代智慧眼鏡「不會」搭載鏡片顯示功能，而是以音樂播放、拍照錄影、語音助理及健康監測為主要特色。這款產品有望在 2026 年發表、2027 年正式上市，屆時可能成為 Vision Pro 系列以外最具潛力的穿戴式主力。

目前市場普遍認為，蘋果此舉將直接挑戰 Meta Ray-Ban 智慧眼鏡，後者已推出具鏡片顯示的版本，售價自 799 美元起。若消息屬實，蘋果將再度推動 AR 與空間運算技術走向更普及的日常應用層面。 隨著 Vision Pro 開啟空間電腦新時代，智慧眼鏡的推出被視為蘋果落實「從頭戴到隨身」策略的關鍵一步，也象徵其在穿戴式運算市場的下一波主攻方向。

蘋果要讓眼鏡變小型Vision Pro？新款傳同時支援Mac與iPhone操作

蘋果要讓眼鏡變小型Vision Pro？新款傳同時支援Mac與iPhone操作

庫克交棒？蘋果CEO頭號接班人是他

蘋果執行長庫克（Tim Cook）將在11月迎接65歲生日，《彭博社》卻爆料蘋果正在安排接班人選，其中又以硬體工程資深副總裁特努斯（John Ternus）最被看好。

台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億　優於市場預期

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

MacBook擋子彈！　陸男巴西遇劫遭開2槍「毫髮無傷」

iOS 26.1公測登場！10大新功能一次看

關鍵字：

智慧眼鏡VisionProVisionOS蘋果Apple智慧穿戴

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

