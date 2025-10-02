與Meta正面交鋒？蘋果將推智慧眼鏡取代輕量Vision Pro

▲Apple Vision Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果的產品藍圖再度出現調整。根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）最新報導，蘋果已暫停研發輕量版 Vision Pro，轉而將更多資源投入智慧眼鏡專案，以迎戰 Meta 在可穿戴裝置市場的擴張。

古爾曼指出，蘋果正同時推進兩個智慧眼鏡計畫：

無顯示螢幕版本：預計最快明年亮相，2027 年正式上市。

內建顯示螢幕版本：原定於 2028 年問世，目前研發進度加快，有望更早推出。

知情人士透露，蘋果的眼鏡產品將延續 Meta 與 Ray-Ban、Oakley 的合作模式，配備揚聲器、攝影鏡頭，並提供多種設計款式。與此同時，蘋果也傳出正在打造專用晶片，為眼鏡提供運算支援。古爾曼強調，這些眼鏡將「高度依賴語音操作與人工智慧」，尤其帶顯示螢幕的版本，將直接對標 Meta 的 Ray-Ban Display 智慧眼鏡。

目前，Meta 已經推出第二代 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡，續航能力提升並已開售；另有面向運動族群的 Oakley 智慧眼鏡，以及內建顯示功能的 Ray-Ban Display 版本即將登場。相比之下，蘋果算是較晚進入該市場。

至於輕量版 Vision Pro，原本計畫在 2027 年發布，但蘋果已明確告知員工，將把人力資源轉移到智慧眼鏡專案。同時，現有 Vision Pro 的產量也有所縮減。不過，監管文件顯示，一款「適度升級」的新版本頭顯仍在規劃中，最快今年底亮相。