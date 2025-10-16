想升級M5？M2 Vision Pro無法折抵　用戶轉手只能靠自己

▲M5 Vision Pro。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果於美國時間 10 月 15 日正式宣布，新一代 M5 晶片版 Vision Pro 登場，同時停產去年 2 月推出的 M2 晶片版 Vision Pro。然而與其他蘋果裝置不同，M2 版 Vision Pro 並未納入官方的舊換新（Trade-In）計畫。

過去蘋果每次推出新款 iPhone、iPad、Mac 或 Apple Watch 時，舊機幾乎都能透過官方回收換購新機，讓用戶減少支出並處理舊裝置。然而這次 Vision Pro 缺席該名單，被視為相當罕見的例外。

根據《MacRumors》報導，原因可能與蘋果合作的回收與估價夥伴暫時不願收購該頭戴裝置有關，或涉及維修、驗證及二手市場流通的複雜性。現階段想升級至 M5 版的使用者，需自行轉售 M2 版本，無法透過蘋果直接折抵。

分析指出，Vision Pro 屬於高單價且技術門檻極高的產品，回收與檢測成本遠高於一般電子裝置，加上市場尚未形成穩定的二手交易體系，可能使蘋果及合作商選擇暫緩納入回收名單。此外，由於新一代 M5 版在續航與重量上皆有顯著改進，預期將進一步壓縮 M2 版的二手價格。

隨著 Vision Pro 市場逐漸成熟，蘋果未來可能重新評估其回收機制，但目前仍無官方說法。