　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

▲▼南韓濟州島5歲男童遭繼母虐打致死，宛如「鄭仁」翻版。（示意圖，非當事者／CFP）

▲家人不知道男童被毒蛇咬傷，導致身亡。（示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名11歲男童在鄉村被東部棕蛇咬傷，然而當他身體不舒服，將症狀告訴父親時，父親卻誤以為他偷喝酒，要他趕快上床睡覺，導致男童隔天早上被發現臉朝下倒在院子中身亡。

昆士蘭11歲男童弗拉姆(Tristian James Frahm)2021年11月21日被人發現，臉朝下倒在距離布里斯本約3小時車程的自家院子中，事後發現是因為被棕蛇咬傷，導致大量內出血身亡。

警方調查發現，弗拉姆在死亡前曾向父親抱怨「肚子痛」，後來甚至劇烈嘔吐，然而父親克羅德(Kerrod Frahm)卻以為他是因為偷喝酒導致身體不舒服，所以要他趕快上床睡覺，原本指控過失殺人罪名，後來於2024年4月撤銷指控。

本案近來開庭，驗屍官在庭上表示，弗拉姆身上沒有驗出任何酒精成分，最後認定他是死於一種罕見的棕蛇毒併發症。

法律文件指出，棕蛇毒液可能導致凝血疾病Venom induced consumption coagulopathy，使得血液無法正常凝結而大出血，然而這種症狀十分罕見，僅佔棕蛇中毒案例3%。

驗屍官表示，本案顯示出，澳洲人需要更嚴肅看待被蛇咬傷事件，即使身上沒有傷口或症狀，都應該立即撥打急救電話，並使用加壓繃帶讓患者保持不動，專家們都一致認為如果當初弗拉姆有即時獲得治療，很有可能可以存活下來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問小杰閃兵傻眼：我又不是他媽
修杰楷、陳柏霖「裝高血壓」閃兵　醫：數字太好偽造
快訊／才說棒棒堂「沒有兵役問題」就被小杰打臉　阿緯道歉了！
快訊／新堰塞湖畫面曝！　施工人員、住戶撤離
快訊／修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認閃兵！　移送新北檢調查
快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌
快訊／坤達不在台灣！吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
事業高峰期當兵的台灣4男星！楊祐寧：錢再賺就有
修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝「刑責差異」：建議今天都去自首

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐西蘭男日本山區練跑遇熊攻擊　「骨頭瞬間被咬碎」全身血逃命

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

不想要考試　男學生寄信威脅「學校有炸彈」拆彈專家急疏散現場

男網紅闖動物園圍欄拍片　惹大象攻擊「差點變食物」被起訴

馬拉松狂跑33公里　男路上遇「熱情牧羊犬加油」下秒慘被咬爆紅

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

韓女「火焰槍殺蟑螂」燒整棟樓！母為救2月嬰墜亡　釀1死9傷

11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

雙普會有變數？　CNN爆料：「美俄外長會議」緊急喊卡

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

韓女「火焰槍殺蟑螂」燒整棟樓！母為救2月嬰墜亡　釀1死9傷

11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

雙普會有變數？　CNN爆料：「美俄外長會議」緊急喊卡

快訊／首位女首相！高市早苗獲國會提名　正式當選日本第104任首相

緬甸軍方突襲KK園區！　抓2000多人、查獲星鏈設備

13歲食人魔「出於好奇」殺同學！木棍爆頭電鋸分屍　稱口感像炸雞

網美遭劫匪刺死！同行前男友倖存　「1舉動」卻超詭異

停火恐破局？范斯赴以色列　阻納坦雅胡恢復攻打哈瑪斯

將成日本第一位女首相！高市早苗擬「月底訪韓」　3天2夜出席APEC

二度作證被問「威京小沈已給過」　黃珊珊：柯文哲要我別麻煩人

他長戴降噪耳機頭暈耳鳴　醫揭「聽覺過度補償」傷耳3症狀要小心

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

10月魔法！藍鳥教頭激讚史普林格：沒比他更讓我想派上場的人

小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問棒棒堂小杰閃兵傻眼：我又不是他媽

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

美媒翻出2年前「追錯飛機」烏龍事件：大谷這次真的要飛多倫多了

白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

修杰楷、陳柏霖「裝高血壓」閃兵　醫：數字太好偽造

【機身截斷泡海中】阿聯酋貨機撞香港地勤車2死

國際熱門新聞

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

苦瓜最營養部分丟了？　維他命C是果肉1.7倍

即／高市早苗獲提名　當選日本新任首相！

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

亞馬遜雲端服務又當機了

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

14歲少年在家打電動　突然被射殺

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

川普：中國無意犯台　計劃2026年初訪中

更多熱門

相關新聞

降低對中稀土依賴　美澳簽署關鍵礦產協議

降低對中稀土依賴　美澳簽署關鍵礦產協議

美國總統川普（Donald Trump）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日在白宮舉行首次峰會，雙方簽署「關鍵礦產協議」，盼藉此削弱中國在稀土供應鏈的主導地位，同時川普也承諾支持澳洲獲得核子動力潛艦，強化印太地區安全合作。

澳洲偵察機現身西沙　陸怒：非法侵入、立即停止挑釁

澳洲偵察機現身西沙　陸怒：非法侵入、立即停止挑釁

關山警與警友合力捕蛇　安全放生回歸山林

關山警與警友合力捕蛇　安全放生回歸山林

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸 網驚：是劇毒短尾蝮蛇

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸 網驚：是劇毒短尾蝮蛇

關鍵字：

澳洲男童毒蛇Tristian James Frahm紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面