11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

▲家人不知道男童被毒蛇咬傷，導致身亡。（示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名11歲男童在鄉村被東部棕蛇咬傷，然而當他身體不舒服，將症狀告訴父親時，父親卻誤以為他偷喝酒，要他趕快上床睡覺，導致男童隔天早上被發現臉朝下倒在院子中身亡。

昆士蘭11歲男童弗拉姆(Tristian James Frahm)2021年11月21日被人發現，臉朝下倒在距離布里斯本約3小時車程的自家院子中，事後發現是因為被棕蛇咬傷，導致大量內出血身亡。

警方調查發現，弗拉姆在死亡前曾向父親抱怨「肚子痛」，後來甚至劇烈嘔吐，然而父親克羅德(Kerrod Frahm)卻以為他是因為偷喝酒導致身體不舒服，所以要他趕快上床睡覺，原本指控過失殺人罪名，後來於2024年4月撤銷指控。

Coroner finds snakebite death of 11yo Tristian Frahm preventable https://t.co/QdwKrB0rFA via @ABCaustralia — rose lane (@pully8) October 18, 2025

本案近來開庭，驗屍官在庭上表示，弗拉姆身上沒有驗出任何酒精成分，最後認定他是死於一種罕見的棕蛇毒併發症。

法律文件指出，棕蛇毒液可能導致凝血疾病Venom induced consumption coagulopathy，使得血液無法正常凝結而大出血，然而這種症狀十分罕見，僅佔棕蛇中毒案例3%。

驗屍官表示，本案顯示出，澳洲人需要更嚴肅看待被蛇咬傷事件，即使身上沒有傷口或症狀，都應該立即撥打急救電話，並使用加壓繃帶讓患者保持不動，專家們都一致認為如果當初弗拉姆有即時獲得治療，很有可能可以存活下來。