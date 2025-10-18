　
共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天到下周三因東北季風及颱風外圍環流共伴效應，部分地區出現豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風今天(18日)晚間起增強，加上風神颱風外圍環流加持，明天起到下周三將有共伴效應帶來明顯降雨，北部、宜花和東部山區可能有豪雨；此外，今晚起逐步降溫，北部、東北部下周一到下周三將迎來最涼時刻，高溫比今天下滑8到10度。

中央氣象署預報員林定宜說明，「風神」颱風今天下午2時的位置在鵝鑾鼻南南東方約1150公里海面上，正朝西北西轉西北方向移動，預測明日將穿過呂宋島，下周一、下周二（20至21日）進入南海一帶。受到東北季風吹拂影響，颱風路徑將偏西甚至略轉西南，在移動過程中因冷空氣侵入，強度也會減弱。

雖然颱風路徑將遠離台灣，不過林定宜表示，明天之後颱風外圍環流加上東北季風增強，明天到下周三這段期間將產生共伴效應，迎風面地區將出現明顯降雨。

降雨趨勢上，林定宜說明，今天晚間開始，東北季風增強，基隆北海岸、東北部及大台北山區開始有局部大雨。明天迎風面地區雨量將進一步增加，桃園以北、花東及恆春半島有局部大雨，北海岸、大台北山區與東北部有局部豪雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一至周二水氣更多，林定宜表示，降雨範圍持續擴大，桃園以北、宜蘭及花蓮、北部山區將有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東北部及東部山區可能出現豪雨等級以上降雨。

下周三至下周四（22至23日）共伴效應勢力減弱，不過林定宜指出，因仍受東北季風與低壓帶水氣影響，雨勢仍多，下周三基隆北海岸、東北部及新竹以北山區有大雨或豪雨，下周四北海岸、大台北山區及東部山區仍有大雨發生的機率。

林定宜進一步說明，下周五至下周六（24至25日）東北季風及低壓帶影響仍在，降雨區仍多，基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有局部大雨或豪雨，北部山區、東部及東南部也有局部大雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

在溫度方面，林定宜說，今晚起氣溫將逐步下降，明天北部與東北部降溫幅度最大。下周一至下周三北部、東北部是本波最涼時段，北部及東北部低溫約21至22度，高溫約25度，較目前下降約8至10度，變化相當明顯；之後氣溫略微回升，但不會回到目前水準。

風力方面，明日起各地風勢明顯增強，陸上嘉義以北至北海岸及各離島平均風力可達6級、陣風8級，北部海面與台灣海峽陣風將達10至11級。

共伴效應灌豪雨「北花警戒」　下周降溫10度

共伴效應灌豪雨「北花警戒」　下周降溫10度

今晚(18日)東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢加大，將與「風神」颱風外圍環流產生共伴效應，周日到下周二雨勢加劇，其中下周一、二降雨最猛烈，北部、東北部和花蓮可能出現豪雨，由於太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，要留意二次災害。另下周也將迎來大降溫，溫差可達10度。

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

風神颱風＋東北季風共伴效應發威　5地雨最猛

風神颱風＋東北季風共伴效應發威　5地雨最猛

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

