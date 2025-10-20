冷上加冷！颱風「風神」聯手冷空氣狂襲中國…多地跌破0℃

▲「風神」將聯手冷空氣為中國帶來風雨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國新的一週以冷空氣開場，北方與南方多地氣溫齊降，維持偏低狀態，部分地區氣溫更將再創下半年新低，多地入秋以來首度跌破0℃。同時，今年第24號颱風「風神」持續活躍，雖不太可能登陸中國，但其與冷空氣的交互作用，仍將為華南沿海帶來風雨影響。

據中國中央氣象部門觀測，今年下半年以來，最強冷空氣仍在影響全中國。今晨，南北方多地氣溫創立秋以來新低，瀋陽與銀川首次跌破0℃，上海、杭州與南昌則為首次降至20℃以下。未來三天冷空氣將繼續擴散，中東部地區普遍降溫4至8℃，局部降幅可達10℃。

▲「風神」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

氣象專家指出，中東部多地氣溫未來三天，將比往年同期低6至10℃，內蒙古與東北多地最高氣溫僅個位數，華北地區最高溫約10℃上下。20℃等溫線將一路南壓至華南北部，0℃等溫線則位於華北北部至陝西北部、甘肅東部一帶，10℃線預計21日至22日南壓至貴州南部、湖南中部、湖北中部與安徽中部。此次冷空氣過境後，華北多地將提前入冬，江南地區也將全面入秋。

▲中國降雨預測。（圖／翻攝自微博）

與此同時，第24號颱風「風神」昨晚登陸菲律賓後，目前中心位於呂宋島西部近海，預計將進入南海並逐漸增強，最強可達強烈熱帶風暴或颱風等級（30至35公尺每秒，約11至12級）。21日起「風神」在南海北部將遇到南下冷空氣影響，移動速度放緩並轉向西南，路徑折返後大致不會登陸中國，但仍將與冷空氣共同帶來華南沿海強風與降雨。

▲中國大風預報。（圖／翻攝自微博）

預測顯示，未來三天東海、台灣海峽及南海北部海域將有8級以上強風，陣風最高可達12級。今天至22日，台灣、廣東南部沿海、海南島東南部及福建東部將出現中到大雨，部分地區有暴雨。今明兩天強降雨主要集中在台灣北部與東北部，21日至22日白天廣東沿海及海南島雨勢將再度增強，局部地區可能出現暴雨。

此外，西南至黃淮與江淮一帶今明兩天仍有明顯降雨，整體以小至中雨為主，陝西與四川部分地區有大雨。21日至22日中東部大部分地區降雨將明顯減弱，但降雨僅短暫間歇，23日至25日又將自西向東發展增多，波及西北地區東部、西南地區、華北南部及黃淮一帶。氣象部門提醒，民眾應留意臨近天氣預報，注意防範低溫、強風與持續降雨可能引發的交通與災害風險。