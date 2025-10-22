捐50萬賣書所得給國民黨！　羅智強：響應鄭麗文主席小額募款號召





▲羅智強捐款50萬給國民黨。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文順利當選國民黨主席，為因應國民黨的財務挑戰，她也提出新募款策略，鼓勵黨員進行小額募款。對此，國民黨立委羅智強今（22日）表示，自己決定響應鄭麗文主席號召，將參選黨主席時出版的新書所得50萬元，捐給中國國民黨，喊話大家全力支持鄭麗文。他也透露，該書賣出3000本，書款捐款有3方向，對他也有3層意義。



羅智強表示，為因應國民黨的財務挑戰，國民黨主席當選人鄭麗文呼籲黨員發起小額募款。因此，自己決定響應這項號召，將參選中國國民黨主席時出版的新書《我當主席──改造國民黨，決戰賴清德》所得書款50萬元，捐給中國國民黨。

羅智強指出，這本書截至目前大約銷售3,000本，書款已陸續捐往3個方向。第一、捐出50萬元給花蓮縣政府，協助光復鄉災後重建。第二、捐出36萬元購買「萊爾校長紓壓球」，支援朱立倫主席的挺黨工募款行動。第三、此次再捐出50萬元，響應鄭麗文主席的小額募款呼籲。

羅智強說，這筆捐款，對自己而言，有3層意義。第一，略盡棉薄之力。國民黨的財務確實艱困，每年約3億元的黨務支出，都是沉重負擔，這是自己為黨盡的一份心意。

羅智強說，第二，回饋書友的信任。這本書是自己為參選國民黨主席而出版，雖然未能當選，但希望把書友支持買書的心意，轉化成對黨最有意義的助力。

羅智強表示，第三，傳達團結的信念。自己想對所有同志說一句肺腑之言，「選舉結束，就是團結的開始」，無論大家對選舉結果有什麼感受——祝福也好、期待也罷——現在共同的責任，就是守護中華民國、下架民進黨、下架賴清德。

最後，羅智強強調，新主席鄭麗文仍然需要大家全力支持、團結同行，而自己期許也相信，鄭主席會把大家的意見記在心上，鄭麗文加油！中國國民黨加油！

▼國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）