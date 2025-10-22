　
    • 　
>
就在台灣旁邊！　鄭明典曝「小低壓可能變颱風」關鍵

（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典說，看雷達回波動態，強對流似乎把鬆散的環流中心整合起來了。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

低氣壓就在台灣旁邊！前氣象局長鄭明典貼出最新雷達回波圖，並分析台灣東方海面的低壓系統可能成颱。

鄭明典在臉書說，有可能了！看雷達回波動態，強對流似乎把鬆散的環流中心整合起來了，如果強對流再持續一輪發展，這個小低壓就有可能變成颱風了！看看日本區域專業氣象中心（RSMC）會如何處理。有網友詢問，東部外海的環境（海溫等）有利於颱風發展嗎？鄭回應「中等」。

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

中央氣象署說，今天受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生，請留意強降雨及伴隨的雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況、注意安全。

氣象署表示，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，花蓮降雨的區域會比周二來得多，至於中南部平地為多雲的天氣；北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至24度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

半路殺出程咬金！天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，因半路殺出這個低氣壓，使得強降雨要減緩的時間會往後延，預估周四、周五北部、東北部雨勢略緩，但仍有大雨到豪雨；周六到周日台灣附近水氣較明顯減少。

