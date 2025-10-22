半路殺出程咬金！　北部強降雨時間延長

記者陳俊宏／台北報導

半路殺出程咬金！天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，因半路殺出台灣東方近海這個低氣壓，使得強降雨要減緩的時間會往後延，預估周四、周五北部、東北部雨勢略緩，但仍有大雨到豪雨，周六到周日台灣附近水氣較明顯減少。

▼台灣東方近海有個低氣壓。（圖／氣象署）



廖于霆指出，今日受到低壓帶跟東北季風影響，北部、東北部的豪大雨仍持續，截至清晨為止，台北市鞍部的24小時雨量接近600毫米，過去3天的累積雨量已經突破1180毫米，並且持續累積之中。

廖于霆說，風神颱風目前位於海南島南方海面，向越南方向緩慢移動，對台灣來講共伴效應已經消失；取而代之的是台灣東方近海的低氣壓，這個低氣壓逐漸朝南南西方移動，東北季風配合這個低壓的水氣，使得今天在苗栗以北持續有豪大雨。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



廖于霆提醒，尤其是台北山區、新北山區、宜蘭山區累積雨量預期仍相當可觀；另外，台灣沿海有長浪發生，請千萬不要去山區跟海邊活動。

廖于霆表示，因半路殺出這個低氣壓，使得強降雨要減緩的時間會往後延，預估周四、周五北部、東北部雨勢略緩，但仍有大雨到豪雨；周六到周日台灣附近水氣較明顯減少，但在迎風面的台北山區、新北山區、宜蘭山區仍有大雨等級降雨發生機會。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



廖于霆指出，另外在氣溫方面，未來一周受到北方冷高壓影響，各地氣溫都偏涼，北部、東北部氣溫21-25度，中南部23-31度，中南部22-29度，請留意多添加衣物。

廖于霆提到，雖然北部、東部連日降雨，但在中南部這幾天天氣甚至一直到下周相對不錯，多雲偶可見到陽光，早晚稍涼，白天舒適，若連假想要有好天氣，可以往中南部走走。