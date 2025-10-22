快訊／吹11級強風　「雙北超大豪雨」5縣市豪大雨

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防11級以上強陣風，雙北「超大豪雨特報」！中央氣象署提醒，今天受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨。

►超大豪雨特報

台北市、新北市

►大豪雨特報

基隆市、宜蘭縣

►豪雨特報

桃園市

►大雨特報

新竹縣、花蓮縣

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署今天清晨發布「豪大雨特報」，東北季風及低氣壓影響，今台北市山區、新北市山區（汐止五指山）有局部大豪雨或超大豪雨；基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨；基隆市、台北市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨；桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

氣象署也持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周四晚上，蘭嶼、綠島、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今天受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生，請留意強降雨及伴隨的雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全。

氣象署表示，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，花蓮降雨的區域會比周二來得多，至於中南部平地為多雲；北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至24度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。