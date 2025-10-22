今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪

▲沿海巨浪告警 。（圖／NCDR）



記者陳俊宏／台北報導

受到東北季風及低氣壓影響，北部豪大雨不斷，中央氣象署也持續對19縣市發布「陸上強風特報」，許多人收到「易有10級強陣風」的國家級警報；而桃園沿海民眾從周二晚到今天清晨，也陸續收到「沿海巨浪告警」的國家警報，驚醒不少人。

氣象署今天清晨5時17分發布「長浪即時訊息」，今日台灣各地（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前新北（彭佳嶼、富貴角、台北港、龍洞）、宜蘭（蘇澳）及台東（台東、成功）已觀測到3至7.5米的浪高，請注意。

▼19縣市陸上強風特報，國家警報大響 。（圖／記者鄭逢時攝）







許多桃園沿海民眾收到「巨浪告警」國家警報，內容為「沿海巨浪告警，您所在地之沿岸已有長浪及6米以上的巨浪，請遠離沿岸地區。」而各地民眾也收到「易有10級強陣風」國家警報，內容為「您所在地及沿海及空曠處易有10級（時速89公里以上）強陣風，請注意人車安全。」

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周四晚上，蘭嶼、綠島、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▲▼氣象署發布「長浪即時訊息」。（圖／氣象署）

