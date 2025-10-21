豐原新地標！「慶山明仁」上樑大典　政商名流齊聚

▲立法院副院長江啟臣出席上樑大典，肯定慶山建設用藝術與文化打造豐原新高度，象徵「北都心」願景啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

10月18日「慶山明仁」舉辦上樑大典，不只是建築的重要時刻，更象徵著一座新地標在豐原百年豐華的土地上誕生，也彰顯其價值。象徵建築、時間與人文的融合，現場活動充滿深度且隆重，立法院副院長、台中市議員陳清龍、富邦人壽董事長林福星等貴賓皆出席為這一場難得的跨界藝術饗宴喝采。

上樑大典將傳統儀式昇華為文化盛會，特別力邀國際藝術家 Tobias Tovera 帶來世界級的能量創作—《煉金術之夜》，以顏料流動與大地能量交織，讓藝術之光綻放於豐原。在慶山過去累積好品質的口碑上增添了藝術的品味，與百年的人文風土交織成新的生活價值。

豐原子弟立法院副院長江啟臣致詞表示，這棟高達24層樓的建築不僅是豐原的摩天大樓，也是走出火車站最具代表性的旗艦地標，代表了地方的光榮與驕傲。江啟臣強調，豐原應定位為大台中的「北都心」和「最棒的衛星城市」，目標是擁有最高的生活品質，應在教育、文化、建築等各方面機能成為大臺中最宜居的城市典範。

慶山建設總經理陸鴻慶表示，如果把建築住宅做到最好是慶山人的基礎功，那麼與土地連結、回饋鄉里就是慶山人的核心價值。並指出，上樑儀式不僅見證結構完成的里程碑，更是一份獻給家鄉的祝福與驕傲，也會企業品牌奠定了新的展望。上樑典禮現場融合傳統儀式、藝術表演與音樂晚宴，居民與來賓一同舉杯，共同見證屬於山城的藝術時刻。

為實踐「讓建築成為文化的容器」理念，慶山建設邀請日本禪宗庭園大師枡野俊明設計庭園，以心靈對話為核心，並設置茶屋、書房與共學空間，營造城市中難得的靜謐生活場域，讓建築不只是房子，而是家人心靈休憩的場域。從藝術到建築，從土地到心靈，「慶山明仁」用一座建築的好，帶動一座城市，將世界的美帶回家鄉，也讓世界，看見更好的豐原。

▲國際藝術家Tobias Tovera帶來能量創作《煉金術之夜》。（圖／記者游瓊華翻攝）