生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣（圖／臺中市政府提供）

▲在舒適明亮的室內空間中，孩子自在探索、快樂學習，展現出台中作為適合親子成長的幸福城市風景！（圖／臺中市政府提供）

圖、文／臺中市政府提供

8月連日暴雨未歇，國際貿易壓力亦同步升溫。美國對台加徵20%對等關稅的政策，早在4月間已有風聲，8月政策定案後迅速發酵，為國內的外銷產業帶來明顯壓力，也讓投資市場氣氛轉趨保守。中部地區為台灣機械、自行車、手工具與精密工業重鎮，面對接踵而來的外部變局與產業挑戰，地方政府更不能掉以輕心……

美國關稅政策引發外銷產業挑戰
深夜緊召8縣市會議，全力守住中部經濟生命線！
面對產業與民生生計相關議題，以台中市為首的中台灣區域治理平台的縣市長們始終持續繃緊神經。早在4月初，美國總統川普欲對台課徵32％對等關稅，台中市長盧秀燕即在第一時間主動召集中部8縣市首長(台中市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市)，於深夜緊急召開首次線上會議，並在會後發表7大聯合聲明，包括建議中央能更早掌握並公開關稅資訊，協助地方有序應變等。盧市長向中央提出2大訴求，一是呼籲中央在未來一年內不要抽緊銀根，減輕中小企業壓力，二是呼籲立法院盡速通過補助案，唯有實質補助，才能給予企業最實際的支援。

聲明也提及，中部8縣市亦將攜手合作拓展非美市場、提升參展與拓銷資源，並積極規劃跨縣市的勞工照護政策。此外，也呼籲中央在談判過程中，應要顧及農業等較脆弱產業，共同為產業穩定努力。

8月初中南部接連豪雨釀災，又逢國際關稅壓力升溫，雙重衝擊下，盧秀燕市長再於8月3日主動召開線上會議，提出應對策略，從產業支持、財政補助、就業保障、民生物價到糧食安全等面向皆有關照，並全面提出15項政策建議解方，展現穩健掌舵的領導力。

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣（圖／臺中市政府提供）

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣（圖／臺中市政府提供）

▲面對美國對台課徵重稅，盧秀燕緊急召集8縣市首長會議，為中部產業發聲、爭取中央支援。（圖／臺中市政府提供）

振奮產業的消息是，因應關稅匯率雙重衝擊，台中市府首波便編列2,500萬元，補助9大指標產業公會，目前已有4大公會申請補助1,250萬元，赴德國、波蘭、日本、捷克等地參展，預估創造超過2,000萬美元商機。台灣自行車公會於6月率先出擊，參加德國歐洲自行車展現場成交250萬美元，各工會也將出征各國拓銷，力拚突破全球關稅困局。

在全球經濟局勢動盪、中部產業面臨市場變化的壓力之際，從積極奔走協調到快速挹注資源，盧秀燕展現出「媽媽市長」守護家園、穩健領航的行動力，企圖守住中台灣的韌性與希望，帶領市民攜手面對嚴峻挑戰。

在綠美圖翻開故事，在草地上展開微笑
在台中感受幸福的溫度！
除了深化中台灣各縣市間的區域合作與政策應變機制，台中市政府也同步加速多項重大建設落地，迎接後疫情與國際經貿變局的轉型挑戰！

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣（圖／臺中市政府提供）

▲綠美圖邀請到國際建築大師妹島和世操刀設計，融合美術館與圖書館機能，成為展現城市美學與人文生活的新地標。（圖／臺中市政府提供）

台中市政府持續打造融合閱讀、美感與自然生態的生活空間，五大新型態圖書館－綠美圖、童書之森、溪東圖書館、羅布森圖書館與許良宇圖書館將陸續落成，不僅成為各區居民共學、共讀的新場域，更讓圖書館走出書牆，成為家庭與社區的生活基地。

其中由日本國際級建築大師妹島和世操刀設計的綠美圖，為全台首座結合美術館與圖書館的世界級地標建築，預計將於114年12月13日正式開幕。開館前市府已推出各式暖身活動，如「草地上的美術課」，規劃藝術市集、戶外課程與親子共創體驗，吸引上千民眾共襄盛舉，讓藝術不只是展品，更成為可親近、可參與的日常片刻。

城市閱讀也從建築延伸至日常行動，透過全市29區同步參與的「野餐日」活動，邀請市民走入各地公園，串聯圖書館、家庭與藝文行動，打造全民有感的城市幸福節奏！

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣（圖／臺中市政府提供）

▲台中推動「野餐日」串聯29區公園與文化活動，讓幸福延伸至草地，在陽光中寫下屬於城市的溫暖日常。（圖／臺中市政府提供）

玩得開心、行得方便
讓幸福不只是想像！
中部首座大型水族館「台中海洋館」也已於114年8月21日試營運，館內擁有全台最大水母展示區、唯一開放式企鵝區，以及360度全透明無邊際鯊魚缸，並結合沉浸式互動與教育導覽，打造寓教於樂的體驗場域，成為親子出遊與情侶約會的熱門首選！

市府也積極推動重大公共建設，去年啟動的「台中巨蛋」穩健進行中，未來將成為兼具藝文與體育功能的大型展演空間。今年動工的「捷運藍線」則串聯東西向生活圈，與TPASS月票、雙十公車等政策配套擴大交通效益，提供市民更便捷的移動選擇。

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣（圖／臺中市政府提供）

▲台中海洋館以「大甲溪的石頭」為設計概念，象徵從山間溪流到港灣礁石的自然遷移，巧妙融合海港與時代的記憶。（圖／臺中市政府提供）

經濟建設×文化底蘊×宜居生活
台中城市魅力全面展現！
從經濟建設、城市空間到宜居生活的全方位關照，台中在面臨國內外局勢挑戰的同時，亦穩步推進硬體建設、布局文化場域的未來。不僅展現台中軟實力的深耕，更以前瞻遠矚的角度為整體城市發展注入動能。

台中市政府研考會林鼎超主委表示，單一縣市的聲量終究有限，唯有中台灣八縣市攜手並進、聯合發聲，才能在變局中匯聚更強的行動力與影響力。台中不僅擔起領頭城市的責任，更透過協作網絡與城市治理的厚實基礎，全面展現出台中在產業韌性、幸福宜居、文化底蘊與市民經濟力上的現代城市魅力！

臺中市政府研究發展考核委員會廣告

10/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

