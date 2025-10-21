豐原騎士閃浪貓「摔落6米深山谷」　警消驚險下切救人畫面曝

▲騎士謝男為閃避流浪貓，不慎摔落山谷，警消到場將他救出。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區1名謝姓男子日前騎車行經南陽路綠山巷，為閃避一隻突然竄出的流浪貓，不慎跌落6公尺深的山谷，附近住戶聽見謝男的求救聲，趕緊報警處理，警消到場趕抵後合力將謝男救出，所幸僅腿部輕微扭傷，送醫治療後無大礙。

豐原警分局指出，豐東派出所17日晚間10時許接獲民眾報案，稱南陽路綠山巷路旁有機車倒地，但騎士疑似墜落山谷，需要協助。

警方抵達現場，發現騎士謝男（28歲）發出了微弱的求救聲，警員循著聲音下切山谷，順利找到謝男，他意識清楚，手腳有擦挫傷、腿扭傷，無立即生命危險，確認謝安全無虞後，警方一邊安撫情緒，一邊幫他找尋現場掉落的其他物品。

▲警消下切山谷救援。（圖／記者白珈陽翻攝）



消防到場後，立即架設長梯下谷支援，約30分鐘後，成功將謝男安全救起。謝男向警方說，他騎車路過當地，因路邊突然竄出1隻流浪貓，造成機車失控，才不小心摔落山谷。

豐東派出所所長廖俊強提醒用路人，若發現有流浪犬貓在道路上出沒影響行車安全，可撥打1999市民服務專線通報，由相關單位協助友善捕捉與妥善安置，才能共同維護交通安全，降低突發交通事故發生風險。