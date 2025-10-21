台版豆豆先生過馬路遭撞死！撞擊瞬間曝　肇事機車擦出火花

記者許權毅／台中報導

台中北屯今日凌晨發生一起死亡車禍，一名林姓車行老闆在店前遭一台機車撞飛死亡。現場監視器拍下，林男往車行方向走，疑似要返回店前，就快要通過馬路時，卻遭撞飛。附近鄰居聽聞「豆豆先生」被撞死，都相當驚訝，說林男個性較酷、話不多。

▲台中北屯今日凌晨發生一起死亡車禍。（圖／記者許權毅攝）



第五警分局今日1時45分獲報，軍功路與景賢路口發生事故，現場為黃男（44歲）騎乘機車沿著軍功路直行，行經景賢路時，一名林男（55歲）疑似穿越馬路，雙方發生碰撞，均受傷倒地，被緊急分送慈濟醫院、國軍803醫院後，林男傷重宣告不治，黃男多處擦挫傷治療中。

▲▼林男遭機車撞飛，現場機車磨擦地面發出大量火花。（圖／民眾提供）



現場監視器拍下，林男通過馬路時，該監視器未拍攝到林男身影，但是有長長影子出現在畫面中，林男就快走到車行時，突然有車輛一閃而過，伴隨大量火花，撞擊力道頗大，林男被撞倒在路中，傷勢嚴重；另個監視器畫面拍下，林男倒地後，有人疑似上前趕緊進行CPR，畫面相當驚悚。

▲黃男肇事的機車側邊有車損。（圖／記者許權毅攝）



鄰居說，搬來這邊時，就發現老闆長相很像喜劇演員「豆豆先生」，今早聽聞此事，驚嚇不已，昨日深夜有聽到車輛撞擊聲。有鄰居透露，林男個性「酷」，大家見面時會簡單打招呼，林男話不多。

據聞，林男經營的車行車輛多，可能是為了處理車子，將車子移動到適合位置停放，才會在半夜出現。至於雙方有無闖紅燈或是肇責仍待警方調查釐清中。

▲林男傷重死亡，現場留下鞋子等物品。（圖／記者許權毅翻攝）

