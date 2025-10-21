　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版豆豆先生過馬路遭撞死！撞擊瞬間曝　肇事機車擦出火花

記者許權毅／台中報導

台中北屯今日凌晨發生一起死亡車禍，一名林姓車行老闆在店前遭一台機車撞飛死亡。現場監視器拍下，林男往車行方向走，疑似要返回店前，就快要通過馬路時，卻遭撞飛。附近鄰居聽聞「豆豆先生」被撞死，都相當驚訝，說林男個性較酷、話不多。

▲▼豆豆先生死亡車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲台中北屯今日凌晨發生一起死亡車禍。（圖／記者許權毅攝）

第五警分局今日1時45分獲報，軍功路與景賢路口發生事故，現場為黃男（44歲）騎乘機車沿著軍功路直行，行經景賢路時，一名林男（55歲）疑似穿越馬路，雙方發生碰撞，均受傷倒地，被緊急分送慈濟醫院、國軍803醫院後，林男傷重宣告不治，黃男多處擦挫傷治療中。

▲▼豆豆先生死亡車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲▼林男遭機車撞飛，現場機車磨擦地面發出大量火花。（圖／民眾提供）

▲▼豆豆先生死亡車禍。（圖／記者許權毅攝）

現場監視器拍下，林男通過馬路時，該監視器未拍攝到林男身影，但是有長長影子出現在畫面中，林男就快走到車行時，突然有車輛一閃而過，伴隨大量火花，撞擊力道頗大，林男被撞倒在路中，傷勢嚴重；另個監視器畫面拍下，林男倒地後，有人疑似上前趕緊進行CPR，畫面相當驚悚。

▲▼豆豆先生死亡車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲黃男肇事的機車側邊有車損。（圖／記者許權毅攝）

鄰居說，搬來這邊時，就發現老闆長相很像喜劇演員「豆豆先生」，今早聽聞此事，驚嚇不已，昨日深夜有聽到車輛撞擊聲。有鄰居透露，林男個性「酷」，大家見面時會簡單打招呼，林男話不多。

據聞，林男經營的車行車輛多，可能是為了處理車子，將車子移動到適合位置停放，才會在半夜出現。至於雙方有無闖紅燈或是肇責仍待警方調查釐清中。

▲林男傷重死亡，現場留下鞋子等物品。（圖／記者許權毅翻攝）

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌

坤達涉閃兵！檢警上門拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

台中阿伯「10天迷路3次」　暖警一眼認出他...助平安返家

自稱關聖帝君性侵麻吉女友　辯「幫治療」獲判無罪理由曝光

獨／殯儀館前玩命！4工人「零防護」9樓高鷹架作業　驚險畫面曝

風神發威！北市文山區摩斯漢堡招牌掉落　3機車遭砸1傾倒

快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆入伍

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產　法醫採樣作毒物鑑定

竹聯幫MV「玩槍吸毒」樣樣來　桃警強勢查辦壓制黑幫氣焰

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

小葛雷諾3轟奪MVP哭了！率藍鳥闖世界大賽喊話：再贏4場

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

台中七期知名白派豪宅近期再度改名「市政9號」重啟銷售，這棟長期被視為台中最具爭議豪宅終於甩開陰霾，出現高樓層交易，總價7600萬元，成為該豪宅第20筆成功過戶的交易。專家認為只要價格回到合理區間，市場就會出現自然承接力。

台中豆豆先生死亡車禍撞擊影音

