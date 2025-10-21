騙普發1萬「訊號源」抓到了　惡男載基地台四處晃...強寄簡訊

▲王姓詐騙集團主嫌於車上載運假基地台，可於100公尺範圍內不斷寄送假簡訊。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦「截電專案」，查出王姓男子使用「假基地台」設備，將該設備至於車上，在100公尺內範圍強行發送簡訊到民眾手機內，每小時就可傳送上萬封簡訊，內容以「ipass一卡通」、「街口支付」及「普發1萬元」相關釣魚內容，導致至少12人上當、受騙40萬，王男複訊後遭收押。

刑事局電偵二隊偵辦「截電專案」，分析 165 反詐騙諮詢專線資料庫，針對詐騙集團上游核心成員溯源，掌握疑似有假基地台冒用他人手機號碼，強行向使用者手機傳送詐騙釣魚簡訊，報請中檢檢察官黃鈺雯指揮，進行蒐證偵辦。

▲王男利用該裝備，一小時可以寄上萬封簡訊，已經有12人上當。（圖／記者許權毅翻攝）



經查，主嫌王男利用假基地台（俗稱「偽基站」）之陸製設備，可在設備約100公尺有效範圍內，遮蔽當地電信業者基地台訊號，每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，並偽冒任意數字組合之簡訊發送號碼。

專案小組清查，王男利用假冒「iPASS一卡通帳戶認證」、「街口支付帳戶認證」、「普發1萬元」等手法，傳送帶有網址的簡訊，藉機導致民眾點擊，進而導致遭到盜刷或是轉出金錢，已累計有12位被害人，總財損超過台幣40萬元，並持續擴大清查中。

▲王男利用時下熱門話題傳送假簡訊。（圖／記者許權毅翻攝）



檢警16日持搜索票於台北中正停車場逮捕王男，並於王男於台中西屯住所搜索，扣得偽基地台設備及工作手機等物，另有毒品等贓證物，全案經檢方複訊後，認定王男涉犯組織、詐欺取財等罪嫌，認有逃亡、勾串共犯及反覆實行詐欺犯罪之虞，有羈押之必要，聲押獲准。

▲警方說明類似手法犯罪流程。（圖／記者許權毅翻攝）