獨／女縮胃釀腦病變「布丁吃不完」臥床包尿布畫面曝　院方回應了

▲患者接受縮胃手術產生併發症，出院仍四肢無力，臥床需要包尿布。（圖／家屬提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄減重名醫宋天洲出事了！有患者家屬控訴，妹妹BMI 24接受縮胃手術後產生併發症，不僅幾乎無法進食、排氣，甚至意識昏迷被送至外院急診，診斷出腦部病變，目前體重暴瘦到只剩37公斤。院方今（21）日表示，衛生主管機關已作出處分，院方尊重並依法配合，對於造成患者與家屬疑慮也深表遺憾。

一名31歲149公分、體重54公斤、BMI 24的31歲女性患者，找上南部減重名醫宋天洲於高雄博田國際醫院執行縮胃手術，4月28日術後幾乎無法進食、無法排氣，連一顆布丁也吃不完。

▲患者住院臥床雙腳無力，一起身就跌倒。（圖／家屬提供）



家屬向《ETtoday新聞雲》控訴，妹妹術後回診追蹤卻未獲得積極照護，醫師只會說手術成功一切正常，僅住院吊點滴補充水分，隔天急診醫師只說沒問題，開胃藥就叫妹妹出院了。妹妹的病情不見好轉，7月中旬突然意識昏迷被送至高雄長庚醫院急診，診斷證明書指出，「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，現在一個拳頭大的麵包或布丁也吃不完，體重持續暴瘦，現在只剩37公斤。

姊姊說，妹妹在8月底出院，但臥床一個多月導致雙腿無力，目前最多只能走10公尺就得坐輪椅，韋尼克氏其實是早發性失智，妹妹的記憶力也無法恢復到之前，現在情緒有時憂鬱、有時躁鬱，開心時就會講一些沒有邏輯性的事情，情緒低落就會說自己是廢物，因為做手術帶給全家人困擾。

▲患者每日三餐都要補充營養品。（圖／家屬提供）



姊姊出示妹妹的現況照片，滿是心痛，起初住院期間要起身上廁所，就連坐在床邊都很吃力，身邊都要有人幫忙攙扶，下床時雙腳也沒力氣，腳碰到地板就腿軟跪在地上，經過治療後稍微好轉些，但最多只能走10公尺就得坐輪椅。目前妹妹在家休養，返家臥床也只得包著尿布，「她才31歲，每天三餐都要吃這麼多營養品⋯」。

衛生局今日表示，宋醫師於博田國際醫院及義大大昌醫院有多位接受手術個案未達國內外減重手術適應症標準，且在未執行完整評估下即對未成年患者執行減重手術，涉過度醫療、執行業務違背醫學倫理及業務上不正當行為，本局即依《醫師法》第25條予以移付懲戒，命宋天洲醫師自114年10月27日起停業4個月，且須完成醫學倫理及醫事法規各10小時繼續教育。

▲博田國際醫院。（圖／記者許宥孺攝）



博田醫院對此表示，宋天洲醫師為本院兼任減重門診合作醫師，涉及醫療爭議案已由衛生主管機關進行審議並作出處分，本院尊重並依法配合相關懲處結果。

院方指出，對於此案造成患者與家屬之不安與疑慮，深表遺憾。我們始終堅持以病人安全為第一優先，未來也將加強合作醫師審查與管理機制，提升整體醫療品質。如有主管機關進一步指示，本院將持續全力配合。