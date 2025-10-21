　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／幫未成年做縮胃術！高雄減重名醫遭停業4月　罰15萬被移送

▲▼患者出院仍四肢無力，臥床需要包尿布。（圖／家屬提供）

▲患者接受縮胃手術產生併發症腦病變，出院仍四肢無力，臥床需要包尿布。（圖／家屬提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄減重名醫宋天洲出事了！有患者家屬控訴，妹妹接受縮胃手術後產生併發症，不僅幾乎無法進食、排氣，甚至意識昏迷被送至外院急診，診斷出腦部病變，目前體重暴瘦僅37公斤。衛生局針對宋天洲任職的義大大昌醫院、博田醫院進行調查，發現有多位患者未達手術標準，依法將宋天洲移付懲戒，裁決停業4個月；此外，宋天洲還幫多起未成年患者做縮胃手術，疑涉妨害兒少身心發展也被移送地檢署偵辦。

一名149公分、體重54公斤、BMI 24的31歲女性患者，找上南部減重名醫宋天洲於高雄博田國際醫院執行縮胃手術，4月28日術後幾乎無法進食、無法排氣，一顆布丁也吃不完。

▲▼患者住院臥床雙腳無力，一起身就跌倒。（圖／家屬提供）

▲患者住院臥床雙腳無力，一起身就跌倒。（圖／家屬提供）

家屬向《ETtoday新聞雲》控訴，妹妹術後回診追蹤卻未獲得積極照護，醫師只會說手術成功一切正常，僅住院吊點滴補充水分，隔天宋醫師巡視後說沒什麼大問題，就讓妹妹出院了。妹妹的病情不見好轉，7月中旬突然意識昏迷被送至高雄長庚醫院急診，診斷證明書指出，「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，現在一個拳頭大的麵包也吃不完，體重持續暴瘦，現在只剩37公斤。

▲▼義大大昌醫院副院長、纖體健康中心主任宋天洲。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大大昌醫院副院長、纖體健康中心主任宋天洲，目前於博田醫院兼診。（圖／記者許宥孺攝）

家屬與醫師協調未果，衛生局介入調查後，針對宋天洲醫師執行相關手術流程與適應症進行全面調查。調查期間共調閱博田國際醫院病歷45本、義大醫療財團法人義大大昌醫院病歷209本。經初步調查及審閱病例，發現宋醫師於博田國際醫院及義大大昌醫院有多位接受手術個案，非病態性肥胖病患、未達國內外減重手術適應症標準。為維護病人安全，依《醫師法》第25之1條命宋天洲醫師自114年10月27日起停業4個月，且須完成醫學倫理及醫事法規各10小時繼續教育。

此外，衛生局查出，宋醫師涉對多名未成年病患執行減重手術，疑涉妨害兒少身心健全發展，衛生局主動至社會安全網關懷e起來平台進行通報，相關案情亦已移送地檢署偵辦。

▲▼醫師懲戒決議結果曝光。（圖／家屬提供）

▲醫師懲戒決議結果曝光。（圖／家屬提供）

衛生局指出，宋天洲醫師另涉違反多項醫療法規，包括未事先報備支援即逕自於博田國際醫院執行醫療業務，違反《醫師法》第8條第2項規定，依同法第27條處新臺幣10萬元整。此外宋醫師於社群平台刊登醫療廣告未完整揭示手術適應症、禁忌症及副作用等醫療風險，違反《醫療法》第86條第7項規定，本局依同法第103條處新臺幣5萬元整。

而宋天洲醫師兼診的博田國際醫院，涉管制藥品簿冊登載不詳實、簿冊未依規定保存5年，衛生局依違反《管制藥品管理條例》第28條第1項及第32條規定，依同法第39條第1項規定，各裁處新臺幣6萬元，合併裁處共12萬元。另外有關醫療費用疑似超額收取，因涉健保申報及自費項目認定，將待調查釐清後依法處辦。

10/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／幫未成年做縮胃術！高雄減重名醫遭停業4月　罰15萬被移送

