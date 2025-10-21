　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄2.6億「東九道之驛」淪蚊子館　綠營民代看不下去

▲▼ 耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館　綠營民代看不下去。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃文益今（21）日於市議會質詢時，嚴厲抨擊市府都發局在旗糖農創園區「東九道之驛」投入超過2.6億元公帑，卻至今人潮稀少、商家凋零，現況形同「蚊子館」，網路評價更是慘不忍睹，恐淪為市府的「無底洞」計畫。黃文益要求都發局正視問題、承認錯誤並全面檢討。

黃文益指出，該園區為高雄市政府與台糖公司合作推動的「東九道之驛」農創據點，2018年啟動改造計畫，結合農產、文創及觀光體驗，並於2022年2月免費對外開放。總計投入經費約2.6億元，其中市府每年仍須編列約350萬元作為維護管理經費，另向台糖公司承租招商標的土地，租金約250萬元。

自2022年至2025年間，園區共辦理約15場夏日市集及手作體驗活動，並配合文化展示及行銷推廣，但實際效益有限。黃文益指出，根據他近期實地勘查發現，園區平日幾乎空無一人，假日人潮亦相當稀少，店家大多未營業，現場氣氛冷清，與當初設計構想相差甚遠。他批評，市府以為辦活動就能帶動觀光，實際上園區整體規劃與營運策略才是癥結所在。

他進一步指出，旗山老街觀光人潮可觀，依交通部觀光署資料，2023年達800多萬人次、2024年仍有700多萬人次，今年截至8月已突破400萬人次。

▲▼ 耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館　綠營民代看不下去。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「東九道之驛」淪蚊子館，黃文益要求市府全面檢討。（圖／記者賴文萱翻攝）

園區距旗山老街僅3至5分鐘車程，若定位與內容吸引人，遊客理應順勢進入參觀，「問題不在人潮，而是市府在行銷與招商策略上完全錯誤！」

黃文益回顧，自己於112年擔任市議會工務委員會召集人時，曾率小組實地考察，並建議市府強化園區親子遊憩設施、開放工廠遺址參觀、活化展示空間並加強行銷推廣。雖然都發局事後有部分改善，但當時承諾的「觀光工廠」計畫至今仍無進展。

他痛批，相關單位以土地標租、地上權設定等行政問題一拖再拖，形同讓計畫停擺。他呼籲市府應立即協調農業部與台糖公司，釐清權責、排除障礙，提出具體時程，讓園區真正發揮觀光與產業發展效益。 他也要求都發局正視問題，不要再以「人潮不足」為藉口。

黃文益強調，市府應重新檢討營運策略與招商方向，邀集專業團隊協助重新定位，讓園區能脫離虧損循環，重拾地方發展動能。對此，都發局長吳文彥表示虛心接受，將重新檢討園區定位與後續營運方向。

此外，黃文益亦在質詢中關切「通學步道改善計畫」，指出多所學校的通學步道出現「只鋪一半、只做一段」的情形，造成學生通學安全疑慮。他舉例指出，中正國小、福東國小、苓洲國小、信義國小及前金國中等校皆有施工不完整的情況，呼籲市府應該一步到位，不能只有部分改善。

對此，工務局長楊欽富及道工處長林志東答覆指出，目前全市共有48所學校、65條通學步道由市府代辦，路段由教育局指定辦理。部分區段因地形受限、老樹保留或校地退縮空間不足，導致無法全線施工，後續將再與學校協調改善。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假全民普發現金1萬釣魚網橫行　潮州警揭教你一招辨真偽

台南甜品疑似發黴事件　衛生局展開現場稽查

高雄2.6億「東九道之驛」淪蚊子館　綠營民代看不下去

自救先行！花蓮港強化T-CERT 災害應變能量　實作考核全員過關

基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金　助馨生、更生子女向學

捷運三鶯線最關鍵一哩路！全線動態測試進行中　三鶯線年底完工頂埔站轉乘僅需2分鐘

搬四瓶水進議會質詢　蔡育輝：烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

曾重建再活化！花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」綻放農村再生韌性

蓮潭國中小二期校舍落成　黃偉哲主持剪綵打造智慧與雙語學習環境

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

假全民普發現金1萬釣魚網橫行　潮州警揭教你一招辨真偽

台南甜品疑似發黴事件　衛生局展開現場稽查

高雄2.6億「東九道之驛」淪蚊子館　綠營民代看不下去

自救先行！花蓮港強化T-CERT 災害應變能量　實作考核全員過關

基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金　助馨生、更生子女向學

捷運三鶯線最關鍵一哩路！全線動態測試進行中　三鶯線年底完工頂埔站轉乘僅需2分鐘

搬四瓶水進議會質詢　蔡育輝：烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

曾重建再活化！花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」綻放農村再生韌性

蓮潭國中小二期校舍落成　黃偉哲主持剪綵打造智慧與雙語學習環境

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

韓女星出道4年才傳「她是元斌姪女」！　神顏激美掀熱議

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善計畫　捐贈逾350萬台幣予花蓮水災賑災

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

曼谷安納塔拉12月重新開幕、沈浸電影旅程　美諾集團4品牌新亮相

藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

必勝客「5大優惠」限時開跑　愛心切片比薩只送不賣

【館長立毒誓】我只要當立委接標案「全家X光」

地方熱門新聞

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選

快訊／屋我尾山一天2山難

桃園「跨文化微旅行」走讀　企業參加落實ESG

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

屏東沿海地區21日大停水確定取消

春燕生態農園X山林水企業　攜手啟動ESG

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

火災無情企業有備大成長城企業義消正式成軍守護安全

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即南瀛天文館推出特展

《埃及之王：法老》早鳥票完售10/28起開賣一般票

更多熱門

相關新聞

獨／又有縮胃名醫出事！高雄女縮胃釀腦病變

獨／又有縮胃名醫出事！高雄女縮胃釀腦病變

高雄減重名醫王銘嶼今年7月執行縮胃曠腸手術，10天內造成2名患者死亡，沒想到另名減重名醫宋天洲也出事了！家屬向《ETtoday新聞雲》控訴，妹妹BMI 24接受手術後產生併發症，但術後卻未獲積極追蹤，妹妹拖到最後腦病變住院一個多月，但醫師始終不認醫療疏失，案經過衛生局調查，發現宋天洲也涉及過度醫療，並對未成年患者未盡詳悉評估即手術，依法移付懲戒，懲戒委員會決議處分宋天洲停業4個月。

即／高雄槽車轉彎翻覆橫躺馬路　路人嚇壞

即／高雄槽車轉彎翻覆橫躺馬路　路人嚇壞

五金行沒賣五金　高雄「頂級超市王者」分店突熄燈

五金行沒賣五金　高雄「頂級超市王者」分店突熄燈

殯儀館前玩命！4工人零防護9樓高鷹架作業

殯儀館前玩命！4工人零防護9樓高鷹架作業

高雄女籃「忘帶選手證」失格！陳其邁發聲

高雄女籃「忘帶選手證」失格！陳其邁發聲

關鍵字：

高雄都發局黃文益農創園區營運策略

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面