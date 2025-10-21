高雄2.6億「東九道之驛」淪蚊子館　綠營民代看不下去

▲耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃文益今（21）日於市議會質詢時，嚴厲抨擊市府都發局在旗糖農創園區「東九道之驛」投入超過2.6億元公帑，卻至今人潮稀少、商家凋零，現況形同「蚊子館」，網路評價更是慘不忍睹，恐淪為市府的「無底洞」計畫。黃文益要求都發局正視問題、承認錯誤並全面檢討。

黃文益指出，該園區為高雄市政府與台糖公司合作推動的「東九道之驛」農創據點，2018年啟動改造計畫，結合農產、文創及觀光體驗，並於2022年2月免費對外開放。總計投入經費約2.6億元，其中市府每年仍須編列約350萬元作為維護管理經費，另向台糖公司承租招商標的土地，租金約250萬元。

自2022年至2025年間，園區共辦理約15場夏日市集及手作體驗活動，並配合文化展示及行銷推廣，但實際效益有限。黃文益指出，根據他近期實地勘查發現，園區平日幾乎空無一人，假日人潮亦相當稀少，店家大多未營業，現場氣氛冷清，與當初設計構想相差甚遠。他批評，市府以為辦活動就能帶動觀光，實際上園區整體規劃與營運策略才是癥結所在。

他進一步指出，旗山老街觀光人潮可觀，依交通部觀光署資料，2023年達800多萬人次、2024年仍有700多萬人次，今年截至8月已突破400萬人次。

▲高雄「東九道之驛」淪蚊子館，黃文益要求市府全面檢討。（圖／記者賴文萱翻攝）

園區距旗山老街僅3至5分鐘車程，若定位與內容吸引人，遊客理應順勢進入參觀，「問題不在人潮，而是市府在行銷與招商策略上完全錯誤！」

黃文益回顧，自己於112年擔任市議會工務委員會召集人時，曾率小組實地考察，並建議市府強化園區親子遊憩設施、開放工廠遺址參觀、活化展示空間並加強行銷推廣。雖然都發局事後有部分改善，但當時承諾的「觀光工廠」計畫至今仍無進展。

他痛批，相關單位以土地標租、地上權設定等行政問題一拖再拖，形同讓計畫停擺。他呼籲市府應立即協調農業部與台糖公司，釐清權責、排除障礙，提出具體時程，讓園區真正發揮觀光與產業發展效益。 他也要求都發局正視問題，不要再以「人潮不足」為藉口。

黃文益強調，市府應重新檢討營運策略與招商方向，邀集專業團隊協助重新定位，讓園區能脫離虧損循環，重拾地方發展動能。對此，都發局長吳文彥表示虛心接受，將重新檢討園區定位與後續營運方向。

此外，黃文益亦在質詢中關切「通學步道改善計畫」，指出多所學校的通學步道出現「只鋪一半、只做一段」的情形，造成學生通學安全疑慮。他舉例指出，中正國小、福東國小、苓洲國小、信義國小及前金國中等校皆有施工不完整的情況，呼籲市府應該一步到位，不能只有部分改善。

對此，工務局長楊欽富及道工處長林志東答覆指出，目前全市共有48所學校、65條通學步道由市府代辦，路段由教育局指定辦理。部分區段因地形受限、老樹保留或校地退縮空間不足，導致無法全線施工，後續將再與學校協調改善。