獨／又有減重名醫出事！女病患縮胃釀腦病變剩37kg　停業4月

▲義大大昌醫院副院長、纖體健康中心主任宋天洲，同時也兼任博田醫院減重外科醫師。（資料圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄減重名醫王銘嶼今年7月執行縮胃曠腸手術，10天內造成2名患者死亡，沒想到另名減重名醫宋天洲也出事了！家屬向《ETtoday新聞雲》控訴，妹妹BMI 24接受手術後產生併發症，但術後卻未獲積極追蹤，妹妹拖到最後腦病變住院一個多月，但醫師始終不認醫療疏失，案經過衛生局調查，發現宋天洲也涉及過度醫療，並對未成年患者未盡詳悉評估即手術，依法移付懲戒，懲戒委員會決議處分宋天洲停業4個月。

一名體重54公斤、BMI 24的31歲女性患者，今年4月28日找上南部減重名醫宋天洲後，於高雄博田國際醫院執行縮胃手術，但術後食不下嚥、無法排氣，任何固體食物都吃不下。患者家屬向《ETtoday新聞雲》指控，妹妹術後吃什麼吐什麼，到宋天洲任職的義大大昌醫院回診追蹤，卻未獲得積極照護，醫師只會說手術成功一切正常，僅住院吊點滴補充水分，隔天急診醫師只說沒問題，開胃藥就叫妹妹出院了。

▲女患者接受縮胃手術後產生併發症，腦部病變住院一個多月。（圖／家屬提供，點圖可放大）



姊姊心疼地說，妹妹的病情不見好轉，連一顆布丁都吃不完，體重開始直線下降，拖到7月中旬，妹妹意識昏迷被送至高雄長庚醫院急診，診斷證明書指出，「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，住院期間接受內視鏡氣球擴張術，妹妹才得以吃一點食物，但現在一顆拳頭大的麵包還是吃不完，體重還在持續暴瘦，現在只有37公斤。

姊姊說，妹妹已在8月底出院，但臥床一個多月導致雙腿無力，目前最多只能走10公尺就得坐輪椅，韋尼克氏其實是早發性失智，妹妹的記憶力也無法恢復到和之前一樣，現在情緒有時憂鬱、有時躁鬱，開心時就會講一些沒有邏輯性的事情，情緒低落就會說自己是廢物，因為做手術帶給全家人困擾。



姊姊控訴，妹妹找宋天洲諮詢時，術前評估書記載，BMI 24是病態性肥胖，顯然沒有善盡評估的義務，事發後，多次與院方、醫生溝通未果，甚至上到衛生局調解，但醫師始終不承認醫療疏失。家屬在網路上成立「老宋自救會」，受害者抱團取暖，自救會有超過百人討論熱烈。

由於調解不成立，家屬請衛生局徹查是否涉及違法，根據衛生局公布的10月13日醫師懲戒決議書，涉事醫師宋天洲未依國內外減重手術的適應症，未符合國際標準指引，以及針對未成年患者未見詳盡評估即執行手術，已嚴重超出醫療所必須之程度，有過度醫療行為，經依法移付懲戒，懲戒委員會決議處宋天洲停業4個月，且必須完成繼續教育20小時。

▲醫師懲戒決議結果曝光。（圖／家屬提供，點圖可放大）



「同樣都是開體重過輕的病人，為什麼處分差這麼多？」家屬認為此處分過於輕微，相比王銘嶼遭拔牌，宋天洲卻僅停業4個月，質疑衛生局裁罰標準不一。此外，患者姊姊也透過關係找上王銘嶼，王銘嶼透露當時衛生局告訴他，縮胃手術手費上限是12萬元，患者姊姊表示，妹妹當時手術費用高達24萬元，也超過衛生局認定標準，呼籲衛生局徹查到底。

根據國際亞太肥胖指數定義，BMI介於23到24.9kg/m2為過重、25至27.4為肥胖、27.5到32.5屬於重度肥胖，而BMI超過32.5才屬病態性肥胖。

博田醫院對此表示，宋天洲醫師為本院兼任減重門診之合作醫師，涉及之醫療爭議案已由衛生主管機關進行審議並作出處分，本院尊重並依法配合相關懲處結果。

對於此案造成患者與家屬之不安與疑慮，本院深表遺憾。我們始終堅持以病人安全為第一優先，未來也將加強合作醫師審查與管理機制，提升整體醫療品質。如有主管機關進一步指示，本院將持續全力配合。

