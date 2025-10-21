台南甜品疑似發黴事件　衛生局展開現場稽查

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，將派稽查人員前往甜品製作場所，檢視作業環境與食材保存情形，並進一步釐清案情。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

有民眾在社群反映，於台南訂購的甜品提拉米蘇疑似發黴，並表示味道異常、顏色怪異，造成心理不適與食品安全疑慮，消費者指出，原本訂購抹茶口味，但因售完收到巧克力替代品，隔天食用時才發現疑似異狀，已通報客服，台南市衛生局表示，接獲訊息後即派員前往該餐飲業者作業環境及食材保存情形進行稽查。

該民眾表示：「台南這間甜點到底是什麼鬼，真的快發瘋，第一次吃到發霉成這樣的，朋友點了一個抹茶提拉米蘇，結果收到巧克力口味（有回報外送客服），當時因為時間太晚了決定先冰起來，結果隔天要吃的時候，好死不死房間又剛好沒開大燈，吃了幾口才發現味道超級怪異又很噁心 感覺好像不太新鮮？而且苦苦的 開燈看才發現…。從此不敢再吃提拉米蘇」。

業者回應表示，消費者原本訂購的清香抹茶已售完，因此當天上午製作的奧奧可可產品作為替代。業者表示會留檢體給衛生局檢驗，並建議消費者可將手中產品送交衛生局檢驗；如檢驗結果非業者問題，業者表示將採取法律行動的權利，並呼籲消費者慎重處理相關指控。

台南市衛生局副局長林碧芬表示，接獲訊息後即派員前往該餐飲業者作業環境及食材保存情形進行稽查。衛生局強調，依據《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度，均應符合良好衛生規範準則。若稽查發現缺失，將要求業者限期改善；倘若複查不合格，將依法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局進一步提醒，食品業者應落實自主管理、強化內部管理機制，以確保所製售食品之衛生安全，降低不符衛生標準的情形發生。民眾如對食品安全有疑慮，可透過平台或直接向衛生局反映，衛生局將依規定迅速處理。