政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

記者郭運興／台北報導

民進黨團今（21日）召開記者會提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，並端出「十大亮點」，從薪資、保險、離線權到申訴機制全方位入法。對此，民眾黨政策會執行長賴香伶表示，當民眾黨長年努力推動專法保障外送員權益時，民進黨在大罷免大失敗後，才匆匆忙忙提出修法草案，終於願意「上車」關心民生法案，但外送員要的不是「放馬後炮」的遲來版本，而是實質的、立即的權益保障。

賴香伶表示，中央政府怠惰9年，全國外送員保障等了13年。當外送平台服務自2012年登陸台灣並成為民眾生活的一部分，台灣進入零工經濟的數位勞動時代，外送員的權益保障在法律的灰色地帶中掙扎了13年，直到今天才看到民進黨立法院黨團「匆匆忙忙」的公佈外送專法草案，還大張其鼓的召開記者會，但這是在補破網，因為至今不見行政院版本，中央政府的立場到底是什麼？卓榮泰院長應該清楚說明。

賴香伶表示，中央的政策不明，立法及管理上停滯推拖，地方政府只能扛起責任，台北市政府在柯文哲市長任內就指示她要制定外送員保障的法案，終於在2019年訂定《臺北市外送平台業者管理自治條例》，至今六都也都相繼完成地方性的外送自治條例，卻仍因為中央沒有專法，導致地方版本不同調且窒礙難行。

賴香伶直言，當台灣民眾黨長年努力推動專法保障外送員權益時，民進黨只有在大罷免大失敗後，見苗頭不對才由黨團總召柯建銘匆匆忙忙提出修法草案，民進黨立法院團還沾沾自喜說「不搶頭香」，這就是民進黨熟悉的政治話術操作伎倆。

賴香伶說，當然，民進黨在執政9年、大罷免失敗後，終於願意「上車」關心民生法案，民眾黨也樂見其起義來歸。然而，在去年新加坡已制定了《平台人員法案》，台灣已錯失成為亞洲第一設立外送專法的機會，這次外送專法立法不能再被民進黨技術性杯葛。

賴香伶強調，外送員需要的不是「放馬後炮」的遲來版本，而是實質的、立即的權益保障，保障外送員的基本薪資、完整的保險（特別是第三人責任險和職災險由平台負擔），以及避免平台「惡意停權」的工作保障。

賴香伶提到，零工經濟發展不能以犧牲基層勞動者的安全為代價，國際勞工組織（ILO）也於2025年召開《平台經濟中體面工作Decent work in the platform economy》國際公約與建議書會議，預計2026年出爐，朝野應團結一心，不應再讓外送員的權益繼續等下去。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

外送專法賴香伶卓榮泰民眾黨外送員民進黨

