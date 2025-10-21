　
高市早苗當選日相　民眾黨：日本朝野實現「聯合政府」具示範意義

▲▼日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

日本21日召開臨時國會，選出自由民主黨新任總裁高市早苗議員為第104任首相。民眾黨表示，恭喜高市早苗女士今天順利當選日本史上首位女性首相，在日本政界寫下新篇章。此外，此次日本朝野政黨實現「聯合政府」的作為，對台灣極具示範意義，在國內政治環境中，如何藉由協商、合意與共治提升治理效能，促進國家長治久安，「台灣民主也能以此為參考，深化政黨間的對話與合作」。

民眾黨指出，高市早苗首相不僅在本月初成為自民黨創黨70年來首位女性黨魁，也在今天順利當選日本史上首位女性首相，在日本政界寫下新篇章。民眾黨表示誠摯的祝賀，值此日本政局迎來新里程碑之際，深信在就任後，將為台日關係及印太區域和平穩定注入新的動力。

民眾黨說，高市早苗首相在過去擔任國會議員期間就曾多次到訪台灣，不僅在當選自民黨總裁後發文提到「台灣是與日本共享基本價值，是極為重要夥伴，也是珍貴的朋友」，也在花蓮面臨樺加沙颱風災情時第一時間表達慰問，對台灣的友好態度、真摯關懷以及在國際場合為台灣所發聲的善意，均令台灣各界備感鼓舞。

民眾黨說，在日本此次選舉中，朝野政黨建立政策協調、實現「聯合政府」的作為，正是新時代民主制度下的成熟展現。對台灣而言，極具示範意義，亦值得台灣借鏡反思：在國內政治環境中，如何藉由協商、合意與共治來提升治理效能，進而促進國家長治久安，「我們相信，台灣民主也能以此為參考，深化政黨間的對話與合作」。

最後，民眾黨向高市早苗首相再次表達祝賀，台日兩國作為維護民主、法治與人權理念的夥伴，在面對區域新形勢時，更需攜手前進。台灣民眾黨期盼在高市首相的帶領之下，日本與台灣之間有更廣泛也更深層的交流，為台日關係及雙邊人民福祉共同努力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

