　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台灣民意基金會今（21日）公布最新總統施政滿意度民調，結果顯示，35%民眾贊同、53%民眾不認同，較上月施政滿意度增加2.2個百分點、不滿意度下降5.3個百分點。對此，國民黨立委謝龍介表示，自己認為賴清德可能會改變，應該就是等關稅拍板後，大概在民進黨2026年提名底定，明年二月全面改組，形成新的選舉戰鬥內閣，因為關稅都談到這樣了，就會變成一個政治導向的內閣，而2026選舉完後，面臨2028大選也只剩下13個月，顯然賴清德這任不會以政績去取勝。

謝龍介於節目《民眾之聲》表示，從民調看到，一個總統才幹一年半就跛腳，所以現在「撐住」是合理的也是可以事先預估到的，但這是短暫的，就看能不能起死回生，像是普發1萬，連這個能得分的，怎麼團隊會弄到這樣？

謝龍介表示，自己認為賴清德可能會改變，為什麼現在堰塞湖這麼嚴重，沒有政務官負責？卓內閣繼續採取對抗？自己判斷，接下來不是所謂小幅度改組，應該就是等關稅拍板以後，大概是在民進黨2026年提名底定，明年二月，農曆年過後全面改組，形成新的選舉戰鬥內閣。

謝龍介認為，因為關稅都談到這樣了，就會變成一個政治導向的戰鬥內閣，等到那個時候真正的戰鬥內閣出來，現在內閣所做的就會被否決掉，而2026地方選舉完後，面臨2028大選也只剩下13個月，顯然賴清德這一任不會以政績、內政去取勝。

▼國民黨立委謝龍介。（記者林東良翻攝）

▲立委謝龍介。（記者林東良翻攝）

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。

民調有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負三個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大
玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬
北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天
快訊／台中新光三越8F外牆玻璃破大洞
快訊／陳柏霖口罩脫了！微笑致謝：讓我面對年少取巧荒謬的選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林信義任APEC代表　賴清德下達3指示：台灣主張傳達給國際

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

高市早苗當選日相　民眾黨：日本朝野實現「聯合政府」具示範意義

日本首位女首相！高市早苗當選　郭國文：台日關係迎接自維連立新時代

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

高市早苗當選日本首相　外交部祝賀：向來堅定挺台！盼深化合作

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

感謝「外交神隊友」壯大台灣　林佳龍：打造經濟日不落國關鍵力量

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

林信義任APEC代表　賴清德下達3指示：台灣主張傳達給國際

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

高市早苗當選日相　民眾黨：日本朝野實現「聯合政府」具示範意義

日本首位女首相！高市早苗當選　郭國文：台日關係迎接自維連立新時代

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

高市早苗當選日本首相　外交部祝賀：向來堅定挺台！盼深化合作

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

感謝「外交神隊友」壯大台灣　林佳龍：打造經濟日不落國關鍵力量

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

台中旅展殺很大！業者推早鳥價　屬「馬」再折千

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

從築路英雄到守護醫療　高榮台南分院榮民節喚醒世代記憶與感恩

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

日本成吉思汗大黑屋10/24開幕　菜單一次看「最低260元開吃」

馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大

移工被「退貨」送回國！機場成功落跑　超衰老闆挨罰6萬抗罰勝訴

政治熱門新聞

偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑

快訊／蔣萬安：風雨未達停班停課標準　外出注意安全

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

豪雨伴強風沒放假被網友灌爆　蔣萬安：平地沒達標

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

黃國昌小姨子曝光　匯百萬狗仔基金成立「凱思」

邱毅指勤走兩岸「綠營大老」　一句替賴清德傳話！財富從天而降

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢

高雄女籃「忘帶選手證」失格！陳其邁發聲

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

更多熱門

相關新聞

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

民進黨團今（21日）召開記者會提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，並端出「十大亮點」，從薪資、保險、離線權到申訴機制全方位入法。對此，民眾黨政策會執行長賴香伶表示，當民眾黨長年努力推動專法保障外送員權益時，民進黨在大罷免大失敗後，才匆匆忙忙提出修法草案，終於願意「上車」關心民生法案，但外送員要的不是「放馬後炮」的遲來版本，而是實質的、立即的權益保障。

高市早苗當選日本首相　綠委：台日關係迎接自維連立新時代

高市早苗當選日本首相　綠委：台日關係迎接自維連立新時代

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

藝人頻閃兵！　法務部長重話：此風不可長

藝人頻閃兵！　法務部長重話：此風不可長

台灣民意民調／黨主席廝殺太慘烈　國民黨支持度下滑3.3個百分點

台灣民意民調／黨主席廝殺太慘烈　國民黨支持度下滑3.3個百分點

關鍵字：

謝龍介戰鬥內閣卓榮泰賴清德民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面