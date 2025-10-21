預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

台灣民意基金會今（21日）公布最新總統施政滿意度民調，結果顯示，35%民眾贊同、53%民眾不認同，較上月施政滿意度增加2.2個百分點、不滿意度下降5.3個百分點。對此，國民黨立委謝龍介表示，自己認為賴清德可能會改變，應該就是等關稅拍板後，大概在民進黨2026年提名底定，明年二月全面改組，形成新的選舉戰鬥內閣，因為關稅都談到這樣了，就會變成一個政治導向的內閣，而2026選舉完後，面臨2028大選也只剩下13個月，顯然賴清德這任不會以政績去取勝。



謝龍介於節目《民眾之聲》表示，從民調看到，一個總統才幹一年半就跛腳，所以現在「撐住」是合理的也是可以事先預估到的，但這是短暫的，就看能不能起死回生，像是普發1萬，連這個能得分的，怎麼團隊會弄到這樣？

謝龍介表示，自己認為賴清德可能會改變，為什麼現在堰塞湖這麼嚴重，沒有政務官負責？卓內閣繼續採取對抗？自己判斷，接下來不是所謂小幅度改組，應該就是等關稅拍板以後，大概是在民進黨2026年提名底定，明年二月，農曆年過後全面改組，形成新的選舉戰鬥內閣。

謝龍介認為，因為關稅都談到這樣了，就會變成一個政治導向的戰鬥內閣，等到那個時候真正的戰鬥內閣出來，現在內閣所做的就會被否決掉，而2026地方選舉完後，面臨2028大選也只剩下13個月，顯然賴清德這一任不會以政績、內政去取勝。

