政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藝人頻閃兵！卓榮泰籲「勇敢承擔」　法務部長撂重話：此風不可長

▲▼行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

藝人閃兵案持續延燒，新北檢警今（21日）展開第三波行動，並陸續帶回藝人陳柏霖、修杰楷、男團「Energy」成員張書偉和男團「棒棒糖」成員小杰，「Energy」成員坤達則因人在加拿大溫哥華未到案，警方將對他發布境管。國民黨立委蘇清泉質詢時也關心此事，法務部長鄭銘謙回應，此風不可長，服兵役是國民應盡的義務。行政院長卓榮泰也說，無論是一般服役或替代役，都是國民應盡義務，站在國民跟國家立場上，國民盡義務應該要勇敢承擔。

行政院長卓榮泰今（21日）赴立法院進行施政報告並備詢。國民黨立委蘇清泉質詢時關心，藝人閃兵案頻傳，今天又有多名藝人被逮捕甚至約談、上手銬，他很訝異，這些人有的有服過替代役，也被認為是閃兵，是不是替代役資格審查上有漏洞？

卓榮泰表示，「今天這個案子我是不曉得」，但無論是一般服役或替代役，都是國民應盡義務，站在國民跟國家立場上，國民盡義務應該要勇敢承擔。至於執行過程，警察機關自有衡量。

蘇清泉感慨，他是海陸的，以前傻傻的當兵，傻傻的被操，現在有替代役一堆，這是認定上有什麼弊端？法務部長鄭銘謙澄清，今天是拘提，不是逮捕，屬於已進行好幾波的妨礙兵役案件偵辦，上次王姓藝人（王大陸）案件已經被起訴了。

鄭銘謙強調，此風不可長，服兵役是國民應盡的義務，憲法也有規定，這是屬於妨礙兵役的執行方式。蘇清泉又說，如果是逃避兵役，那很嚴重啦。鄭銘謙再次澄清，這是妨礙兵役。

蘇清泉說，如果是一般當兵體位，身體有狀況就改為替代役單位，但都是服兵役。搞清楚後，鄭銘謙能來他辦公室討論嗎？卓榮泰說，國民義務是一樣的，只是服的內容不同，但站在憲法上，國民應盡義務的憲法精神規範都一樣。

鄭銘謙則指出，這是一個個案，他尊重，但兵役制度並不屬於法務部主管範圍，法務部就是按照妨礙兵役跟偽造文書部分來偵辦，他也尊重檢察官偵辦的職權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／陳柏霖認了閃兵！花10萬元「造假高血壓病歷」
陸軍斗煥坪旅長帶小三入營　記過2次嚴懲拔官
一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

閃兵卓榮泰蘇清泉鄭銘謙

