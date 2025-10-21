　
政治

日本首位女首相！高市早苗當選　郭國文：台日關係迎接自維連立新時代

▲▼民進黨立委郭國文恭賀高市早苗當選日本首相。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

▲民進黨立委郭國文祝賀高市早苗當選日本首相。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

記者詹詠淇／台北報導

日本今（21日）召開臨時國會舉行首相指名選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，隨後將成立新內閣。對此，民進黨立委郭國文表示，恭喜高市早苗當選首相，台日關係迎接自維連立新時代！高市早苗從總裁走到總理的過程中，打破政壇天花板，也讓自公連立26年合作模式畫下句點，自民黨選擇與日本維新會簽署聯合執政協議換取支持，意味著政策重心與執政風格都將與過去不同。

郭國文認為，這次「自維連立」標誌日本政黨合作從單純的數字補位，走向以政策理念為核心，維新會與自民黨在國家定位與制度改革上有高度共識，新政府在國安、憲政議題上將以強化國安為焦點，積極推動反間諜法、成立對外情報機構、修改安保三文書等防衛文件。

在經濟安保方面，郭國文指出，高市早苗主打強化半導體與AI發展，這對台灣而言既是機會，也是挑戰──機會在於台日夥伴關係將更緊密，挑戰則來自區域局勢與政策節奏的變化。

郭國文呼籲，日本邁入政治史新頁，對台灣而言，必須積極與日本多元政黨互動，唯有理解日本政治變化背後的新平衡與新可能，廣結善緣才能讓台日夥伴情誼走得更長遠。

 
10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

高市早苗郭國文日本首相民進黨

