社會 社會焦點 保障人權

新堰塞湖畫面曝！位於馬太鞍溪堰塞湖下800m　施工人員、住戶撤離

▲▼ 馬太鞍溪堰塞湖下游1公里又有堰塞湖！預計24小時內溢流 。（圖／翻攝林業及自然保育署花蓮分署）

▲馬太鞍溪堰塞湖下游800公尺又有堰塞湖。（圖／翻攝林業及自然保育署花蓮分署，下同）

記者劉人豪／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署今（21）日表示，今晨8時30分搭乘直升機空中勘查，於花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游發現堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡再度滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖體。

▲▼ 馬太鞍溪堰塞湖下游1公里又有堰塞湖！預計24小時內溢流 。（圖／翻攝林業及自然保育署花蓮分署）

依現地初步判定，該堰塞湖壩高約40公尺，目前蓄水量約10萬噸，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸（數據仍需持續驗算）。花蓮分署已依據「堰塞湖緊急應變處理程序」即刻啟動防災應變，並通報相關單位同步進行監測及戒備。

▲▼ 馬太鞍溪堰塞湖下游1公里又有堰塞湖！預計24小時內溢流 。（圖／翻攝林業及自然保育署花蓮分署）

根據水文初步模擬，若壩體在蓄滿後30分鐘內潰決，洪峰流量約為每秒670立方公尺，下游馬太鞍溪橋斷面水位可能上升約70公分。綜合研判，影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域，其他地區暫不受威脅。

▲▼ 馬太鞍溪堰塞湖下游1公里又有堰塞湖！預計24小時內溢流 。（圖／翻攝林業及自然保育署花蓮分署）

花蓮分署指出，前進協調所已立即通知水利署第九河川分署，要求馬太鞍溪下游河道內施工人員全面撤離，並請交通部公路局留意便橋安全及即時實施交通管制。同時，已通知花蓮縣政府、光復鄉公所及大馬村長，協助預防性撤離大馬堤防後方低窪區住戶，確保居民安全。

▲▼ 馬太鞍溪堰塞湖下游1公里又有堰塞湖！預計24小時內溢流 。（圖／翻攝林業及自然保育署花蓮分署）

花蓮縣政府指出，依林保署12時50分通報，觀測到馬太鞍溪堰塞湖下方800公尺處，形成一小型堰塞湖(現水位10萬噸、滿水位約60萬噸)，預計24小時內溢流，請「機具及所有作業人員離開河川區域」、「大馬堤防後方(含吉利潭周邊)低窪區域大馬村住戶做好準備，配合公所疏散撤離」，台9線馬太鞍溪橋便道隨時預警性封閉，請用路人提早規劃改道。

10/19 全台詐欺最新數據

花蓮堰塞湖水災應變撤離

