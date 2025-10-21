　
公益 公益 互助 溫馨

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善計畫　捐贈逾350萬台幣予花蓮水災賑災

▲▼幣安,聯合區塊鏈,捐贈,花蓮。（圖／幣安提供）

▲幣安慈善聯合臺灣區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善捐贈計劃，已全數捐贈至財團法人賑災基金會專戶。

圖、文／Binance Investments提供

因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩對光復鄉造成的嚴重災情，全球最大虛擬資產生態系幣安，旗下公益基金會幣安慈善（Binance Charity），宣布聯合臺灣區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善捐贈計劃，該計劃共募集117,210美元穩定幣USDT，轉換新台幣後為3,571,631元，已全數捐贈至衛生福利部轄下財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」專戶，用以協助災區災後救援和重建工作。

有別於傳統捐贈主要途徑是以法幣直接捐款，本次慈善捐贈採穩定幣捐款，該計畫所募集之USDT將全數透過臺灣本地虛擬資產服務提供商轉換為新台幣，最終捐贈至財團法人賑災基金會專戶，所有過程皆遵循最高的透明度和合規性。

與此同時，為表達對廣大自發參與災區清淤工作志工的支持，幣安慈善也將再額外發起補貼計劃，撥款10萬美元，開放給所有參與救災志工申請每人價值30美元的津貼，總名額3,500 人，盼鼓勵社會持續關注災區重建與復原進程。

符合資格申請將於2025年11月31日前陸續收到津貼。申請者可透過此連結( https://www.binance.com/zh-TC/survey/ffa8ec62a60b43df9f8fa3a8afd79ab4 )進行申請以及了解更多。

10/19 全台詐欺最新數據

幣安慈善向臺灣南部受水災影響地區用戶空投　價值120萬美元的BNB

