54%民眾不滿意花蓮縣府表現　縣府花公帑登報「宣傳救災成果」反擊

▲花蓮縣府登報秀救災成果。（圖／翻攝張峻臉書）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮地方報更生日報昨（20日）3版全版都在寫縣府救災成果、縣長徐榛蔚如何調度救援的「正面報導」，而文末有一排字「花蓮縣政府廣告」。花蓮縣議會議長張峻表示，許多家庭還在廢墟與泥濘中努力清理。這不是慶功的時刻，縣府應該把全部的心力放在搜救、復原與補助，而不是忙著在宣傳版面上替自己粉飾太平。

對於花蓮縣府救災、防災表現，昨台灣民意基金會民調數據顯示，五成四不滿意花蓮縣政府這次防災（含撤離）與救災工作的整體表現。而花蓮縣光復鄉的修復還沒完成，現又有遇上大風大雨，近一個月來花蓮縣長徐榛蔚被質疑神隱，昨日公開行程卻是現身飯店，為集團結婚的四十五對新人證婚，也引發批評。

此外，花蓮地方報更生日報昨（20日）3版全版都在寫縣府救災成果、縣長徐榛蔚如何調度救援的「正面報導」，而文末有一排字「花蓮縣政府廣告」。對此，議長張峻表示，看到這樣的報導，心裡真的非常沉重。光復鄉的災區，仍有失聯者尚未尋獲，許多家庭還在廢墟與泥濘中努力清理。這不是慶功的時刻，更不是刊登專輯、塑造形象的時候。

張峻指出，災後重建還沒有完成，家屬的心仍懸著。地方政府此刻最該做的，是把全部的心力放在搜救、復原與補助，而不是忙著在宣傳版面上替自己粉飾太平。請縣府正視災區的真實現況，不要忘了那些仍在等待消息的家庭，不要讓民眾的信任，再一次被傷害。

而日前徐榛蔚、立委傅崐萁視察災區，遇到媒體詢問時回應，花蓮光復鄉疏散演練，這一切都要聽中央協調官季連成的指令。傅崐萁則再度強調，疏散是光復鄉公所的責任。議員張美慧質疑，如果光復鄉的疏散演練是行政院的工作，以及鄉公所的責任，那花蓮縣長花蓮立委去做什麼？