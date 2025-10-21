　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

54%民眾不滿意花蓮縣府表現　縣府花公帑登報「宣傳救災成果」反擊

▲▼花蓮縣府登報秀救災成果。（圖／翻攝張峻臉書）

▲花蓮縣府登報秀救災成果。（圖／翻攝張峻臉書）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮地方報更生日報昨（20日）3版全版都在寫縣府救災成果、縣長徐榛蔚如何調度救援的「正面報導」，而文末有一排字「花蓮縣政府廣告」。花蓮縣議會議長張峻表示，許多家庭還在廢墟與泥濘中努力清理。這不是慶功的時刻，縣府應該把全部的心力放在搜救、復原與補助，而不是忙著在宣傳版面上替自己粉飾太平。

▲▼花蓮縣府登報秀救災成果。（圖／翻攝張峻臉書）

對於花蓮縣府救災、防災表現，昨台灣民意基金會民調數據顯示，五成四不滿意花蓮縣政府這次防災（含撤離）與救災工作的整體表現。而花蓮縣光復鄉的修復還沒完成，現又有遇上大風大雨，近一個月來花蓮縣長徐榛蔚被質疑神隱，昨日公開行程卻是現身飯店，為集團結婚的四十五對新人證婚，也引發批評。

此外，花蓮地方報更生日報昨（20日）3版全版都在寫縣府救災成果、縣長徐榛蔚如何調度救援的「正面報導」，而文末有一排字「花蓮縣政府廣告」。對此，議長張峻表示，看到這樣的報導，心裡真的非常沉重。光復鄉的災區，仍有失聯者尚未尋獲，許多家庭還在廢墟與泥濘中努力清理。這不是慶功的時刻，更不是刊登專輯、塑造形象的時候。

張峻指出，災後重建還沒有完成，家屬的心仍懸著。地方政府此刻最該做的，是把全部的心力放在搜救、復原與補助，而不是忙著在宣傳版面上替自己粉飾太平。請縣府正視災區的真實現況，不要忘了那些仍在等待消息的家庭，不要讓民眾的信任，再一次被傷害。

而日前徐榛蔚、立委傅崐萁視察災區，遇到媒體詢問時回應，花蓮光復鄉疏散演練，這一切都要聽中央協調官季連成的指令。傅崐萁則再度強調，疏散是光復鄉公所的責任。議員張美慧質疑，如果光復鄉的疏散演練是行政院的工作，以及鄉公所的責任，那花蓮縣長花蓮立委去做什麼？

▲▼花蓮縣府登報秀救災成果。（圖／翻攝張峻臉書）

▲▼花蓮縣府登報秀救災成果。（圖／翻攝張峻臉書）

54%民眾不滿意花蓮縣府表現　縣府花公帑登報「宣傳救災成果」反擊

快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌

快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌

農業部今天中午持續發布土石流警戒，其中紅色警戒有22條，分布於3縣6鄉13村，黃色警戒166條，分布於6縣21鄉83村。另有大規模崩塌紅色警戒1處，分布1縣1鄉1村，大規模崩塌黃色警戒2處，分布2縣2鄉2村。

鄭麗文不排除跟習近平見面　王婉諭：趙少康、陳文茜擔憂一一成真

鄭麗文不排除跟習近平見面　王婉諭：趙少康、陳文茜擔憂一一成真

高市早苗接首相！日股挑戰5萬點新高　日圓兌美元151

高市早苗接首相！日股挑戰5萬點新高　日圓兌美元151

台灣民意民調／黨主席廝殺太慘烈　國民黨支持度下滑3.3個百分點

台灣民意民調／黨主席廝殺太慘烈　國民黨支持度下滑3.3個百分點

台灣民意民調／賴清德滿意度回升2.2百分點　整體聲望仍低檔徘徊

台灣民意民調／賴清德滿意度回升2.2百分點　整體聲望仍低檔徘徊

