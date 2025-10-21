藏兒少性影像二審宣判日期曝　黃子佼和解30人...至少3人還在談

▲黃子佼私藏未成年性影像案，二審言詞辯論終結，他離開法院前，兩度鞠躬。（圖／記者呂佳賢攝）



記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審21日再度開庭，據了解，黃子佼已與最少30名被害人和解，但仍有最少3名被害人未達成和解。全案言詞辯論終結，將於11月25日上午10點宣判。

2023年6月爆發演藝圈Metoo事件，形象良好的黃子佼也被挖出曾經性騷擾少女的醜聞，讓黃子佼人設破滅。檢方之後搜索黃子佼家中時，在他的電腦硬碟中查扣大量未成年性影像，都是從情色網站「創意私房論壇」購買下載，其中年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

事件爆發後讓黃子佼的形象再受到嚴重打擊，檢方對此提起公訴，一審法院審理後，認定他無故持有2259部未成年性影像，因此將他判處有期徒刑8月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，決定讓黃子佼與42名被害人調解。黃子佼也展現「鈔能力」，陸續與30名被害人達成和解。全案於21日再度開庭，本次進行審理程序，據了解，黃子佼在法庭上說自己不懂法律，請求法官輕判。全案言詞辯論終結，訂於11月25日上午10點宣判。

而庭訊結束後，記者目擊黃子佼走向被害人律師，說自己最近也經歷家庭破碎的狀況，非常了解被害人的痛苦；但這句話引起被害人律師不滿，律師回稱「我們的當事人都這麼年輕，人生還沒開始，就被你們這些人摧毀」。黃子佼深知說錯話，立刻90度鞠躬，向被害人律師致意，隨後離開法院。

記者詢問黃子佼委任律師和解的狀況，律師稱僅有37名未成年被害人，已經全數和解，只剩1名被害人還在談匯款的事情。但實際上，本案一審已知最少有35名被害人，另外檢方也併案12名被害人的部分進入高等法院審理，所以最少超過47名被害人。此外，到21日截止，最少有3名被害人還沒達成和解，與黃子佼律師的說法有出入。

另外本案中還有許多無法辨識的被害人，律師指出，依照《兒童及少年福利與權益保障法》112條第二項規定，「對於兒童及少年犯罪者，主管機關得獨立告訴。」呼籲主管機關衛生福利部，應該出面擔任這些被害人的告訴人，對黃子佼這類人追訴，遏止此類犯罪。