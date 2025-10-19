　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

YTR金針菇道歉了「急刪片段」　道歉曝原因：以為是不能空拍

▲▼ 。（圖／圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

▲金針菇道歉了。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸，下同）

網搜小組／劉維榛報導

百萬YTR金針菇道歉了！一名香港網友不滿她身為公眾人物，卻無視「禁錄影、禁拍照」的公告，在電影《變形金剛》拍攝場景「益昌大廈」狂拍照，「這一幕真的太諷刺了！」對此，金針菇已緊急將相關片段刪除，並向當地居民致歉，同時解釋以為公告是寫「不能空拍」。

金針菇日前帶著全家人到香港旅遊，她也當起導遊，特地朝聖電影《變形金剛》拍攝場景「益昌大廈」，未料他們無視於禁止拍照的公告，站在現場嘻笑狂拍照，影片上架3天已獲得35萬人次觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果一名香港人在Dcard不滿抱怨，可以不要在居民已經被嚴重打擾不適的情況下，「作為一個有影響力的YTR在自己影片中宣揚不當行為嗎？」該網友更怒指，「這裡是住家不是觀光景點。而且這一幕真的太諷刺了，你們特意站在居民忍無可忍的告示前這樣拍那樣拍反復拍...不要說什麼看不懂。」

不少網友在影片下方留言質疑，「告示牌寫未經許可不能拍照耶，有問過居民了嗎」、「無視居民區警示，硬要打擾別人的生活？素質呢」、「告示牌說『切勿在此拍照錄影，打擾住戶生活及私隱』，很明顯侵犯隱私了好嗎」。

對此，金針菇親上火線滅火，她解釋「看圖以為不能空拍，會進行刪除處理，感謝提醒」，目前爭議片段已經刪除，「很抱歉影響到住戶，之後拍攝上會再更留意，謝謝你們。」

▼金針菇在留言區道歉。

（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行李箱內「多1張神祕紙條」！　地勤曝原因：一定要拍照
返家驚見「妻女淪血屍」20秒崩潰語音瘋傳　夫遭大馬警逮捕
「台灣金孫」助逼出最終決戰　新庄興奮狂喊：One more
快訊／6縣市大雨特報！　下到深夜
獨／遭爆娶陸妻！海巡少將曾掌情報系統　海巡署回應
快訊／美麗華摩天輪故障！　30人困半空
金針菇道歉了！　急刪片段
向太驚爆「富家女與演員老公鬧離婚」　竇驍何超蓮登熱搜第一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬太鞍溪橋便道不排除預警封閉　「風神」共伴明後天最劇烈

台灣奪聖誕麵包世界盃總冠軍　同時包辦經典、巧克力2項目第1名

水瓶座被貴人拉抬！12星座運勢　巨蟹家裡忙碌

快訊／6縣市大雨特報！　下到深夜

行李箱內「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因：一定要拍照

YTR金針菇道歉了「急刪片段」　道歉曝原因：以為是不能空拍

鄭麗文當選黨主席！她幫綠營「想好下一步」：別讓這些人流向白營

獨／嗩吶一響炸裂球場！葉保弟生涯首轟　澄清湖神秘力量曝

看懂了！妹子曝男友求歡前「1舉動」　大票共鳴：根本前戲暖場

女被性侵10分鐘！他見「北車驚人現狀」　網反更擔心：不是好做法

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

馬太鞍溪橋便道不排除預警封閉　「風神」共伴明後天最劇烈

台灣奪聖誕麵包世界盃總冠軍　同時包辦經典、巧克力2項目第1名

水瓶座被貴人拉抬！12星座運勢　巨蟹家裡忙碌

快訊／6縣市大雨特報！　下到深夜

行李箱內「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因：一定要拍照

YTR金針菇道歉了「急刪片段」　道歉曝原因：以為是不能空拍

鄭麗文當選黨主席！她幫綠營「想好下一步」：別讓這些人流向白營

獨／嗩吶一響炸裂球場！葉保弟生涯首轟　澄清湖神秘力量曝

看懂了！妹子曝男友求歡前「1舉動」　大票共鳴：根本前戲暖場

女被性侵10分鐘！他見「北車驚人現狀」　網反更擔心：不是好做法

花漾市集不打烊！台東女力綻放　勇敢追夢不設限

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

《W Korea》出面道歉「沉痛反省中」　慈善晚宴變狂歡派對被罵翻

馬太鞍溪橋便道不排除預警封閉　「風神」共伴明後天最劇烈

凱樂頂替波賽樂：準備好了！直呼台灣大賽滿場氣氛不輸道奇球場

房價僅會修正10%-15%「不會崩盤」　專家嘆：血本無歸還倒貼

衛福部出手消滅「直美」亂象　雷射光電學會力挺修法

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世！過去行徑「惹怒全網」　本人意有所指發聲

30對佳偶明潭畔集團結禮　獲紫南宮金戒指+文武廟生育紅包

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

生活熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

更多熱門

相關新聞

媽假裝吃掉罐罐　法鬥大叫急抗議

媽假裝吃掉罐罐　法鬥大叫急抗議

你怎麼能這樣？！法國鬥牛犬Rolo與Reo是一對兄弟檔，這天飼主想惡搞一下毛孩，假裝在兩隻狗狗面前把牠們最愛的吃的罐罐吃掉，兄弟倆目睹了一切後當場崩潰，Rolo甚至急到對著媽媽大叫要她停手。

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

媽想偷摸老汪屁　當市狗氣到變異

媽想偷摸老汪屁　當市狗氣到變異

川普嗆加稅100%　香港財長：影響微乎其微

川普嗆加稅100%　香港財長：影響微乎其微

港女北車遭性侵　陸委會：一定還被害人公道

港女北車遭性侵　陸委會：一定還被害人公道

關鍵字：

金針菇道歉影片拍照香港變形金剛

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面