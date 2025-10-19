YTR金針菇道歉了「急刪片段」　道歉曝原因：以為是不能空拍

▲金針菇道歉了。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸，下同）



網搜小組／劉維榛報導

百萬YTR金針菇道歉了！一名香港網友不滿她身為公眾人物，卻無視「禁錄影、禁拍照」的公告，在電影《變形金剛》拍攝場景「益昌大廈」狂拍照，「這一幕真的太諷刺了！」對此，金針菇已緊急將相關片段刪除，並向當地居民致歉，同時解釋以為公告是寫「不能空拍」。

金針菇日前帶著全家人到香港旅遊，她也當起導遊，特地朝聖電影《變形金剛》拍攝場景「益昌大廈」，未料他們無視於禁止拍照的公告，站在現場嘻笑狂拍照，影片上架3天已獲得35萬人次觀看。

結果一名香港人在Dcard不滿抱怨，可以不要在居民已經被嚴重打擾不適的情況下，「作為一個有影響力的YTR在自己影片中宣揚不當行為嗎？」該網友更怒指，「這裡是住家不是觀光景點。而且這一幕真的太諷刺了，你們特意站在居民忍無可忍的告示前這樣拍那樣拍反復拍...不要說什麼看不懂。」

不少網友在影片下方留言質疑，「告示牌寫未經許可不能拍照耶，有問過居民了嗎」、「無視居民區警示，硬要打擾別人的生活？素質呢」、「告示牌說『切勿在此拍照錄影，打擾住戶生活及私隱』，很明顯侵犯隱私了好嗎」。

對此，金針菇親上火線滅火，她解釋「看圖以為不能空拍，會進行刪除處理，感謝提醒」，目前爭議片段已經刪除，「很抱歉影響到住戶，之後拍攝上會再更留意，謝謝你們。」

▼金針菇在留言區道歉。

