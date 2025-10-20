「台版柬埔寨案」害死3條人命！主謀藍道等3人重判無期徒刑定讞

▲台版柬埔寨詐騙案害死3人。主謀杜承哲（右）重判無期徒刑定讞，水房成員王昱傑（左）也遭重判26年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

2022年爆發的「台版柬埔寨」求職詐騙案，集團主謀「藍道」杜承哲，教唆手下囚禁凌虐61名求職者，最後還害死其中3條人命，一二審均將杜男與另外2名共犯重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

本案緣起於2022年11月間，由新北市政府警察局刑警大隊查出，發現在近2個月內，有多達61名因求職詐騙的受害人，被囚禁在新北市淡水、桃園市中壢等地的社區大樓內，受害人身上的金錢、證件、手機、銀行存摺均被搜走。該集團手段兇殘，犯案期間將數十名被害人關在3坪大的房間內，時間長達38天。被害人嘴巴遭塞毛巾、上手銬，腳上也被綁上束帶；若交談就會被毒打、電擊，甚至還被餵食吃下摻有毒品的FM2泡麵。

過程中，一名黃姓男子受不了監禁，自11樓跳樓自盡；另一名黃姓女子遭電擊後吐血，最後大量休克死亡；還有一名林姓男子因患有慢性病，拘禁多日後未能服用藥物，病情惡化導致雙腳壞死，皮膚發炎最後遭餵食3顆毒品，心肌梗塞死亡，3人最後均遭殘忍棄屍。檢警循線破獲該集團，因案情複雜，檢方切割案件起訴。

其中杜男與同案3名同夥薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，一審遭士林地院重判無期徒刑。上訴二審後，高等法院最後認定杜男等人共計詐騙266名被害人、共3億9,341萬5,365元；但因陸續與被害人達成和解，二審改將王男判刑26年，不過杜男等3人仍維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

此外，本案另有集團內的重要幹部，綽號「S姊」的女子傅榆藺、與綽號「茶董」的男子陳樺韋的29名被告，最高法院去年底分別將傅女、陳男重判無期徒刑定讞。另外也衍生案外案，台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，勾結杜男並洩漏個資以及警方查緝資料，還收受現金、賓士等，價值超過500萬元。二審高等法院日前將葉男重判11年6月、褫奪公權5年，另外也以「洗錢罪」判刑1年、併科20萬罰金，及「行使偽造公文書罪」判刑1年2月。