社會 社會焦點 保障人權

「台版柬埔寨案」害死3條人命！主謀藍道等3人重判無期徒刑定讞

▲▼台版柬埔寨詐騙案害死三人。主謀杜承哲（右），水房成員王昱傑（左）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台版柬埔寨詐騙案害死3人。主謀杜承哲（右）重判無期徒刑定讞，水房成員王昱傑（左）也遭重判26年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

2022年爆發的「台版柬埔寨」求職詐騙案，集團主謀「藍道」杜承哲，教唆手下囚禁凌虐61名求職者，最後還害死其中3條人命，一二審均將杜男與另外2名共犯重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

本案緣起於2022年11月間，由新北市政府警察局刑警大隊查出，發現在近2個月內，有多達61名因求職詐騙的受害人，被囚禁在新北市淡水、桃園市中壢等地的社區大樓內，受害人身上的金錢、證件、手機、銀行存摺均被搜走。該集團手段兇殘，犯案期間將數十名被害人關在3坪大的房間內，時間長達38天。被害人嘴巴遭塞毛巾、上手銬，腳上也被綁上束帶；若交談就會被毒打、電擊，甚至還被餵食吃下摻有毒品的FM2泡麵。

過程中，一名黃姓男子受不了監禁，自11樓跳樓自盡；另一名黃姓女子遭電擊後吐血，最後大量休克死亡；還有一名林姓男子因患有慢性病，拘禁多日後未能服用藥物，病情惡化導致雙腳壞死，皮膚發炎最後遭餵食3顆毒品，心肌梗塞死亡，3人最後均遭殘忍棄屍。檢警循線破獲該集團，因案情複雜，檢方切割案件起訴。

其中杜男與同案3名同夥薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，一審遭士林地院重判無期徒刑。上訴二審後，高等法院最後認定杜男等人共計詐騙266名被害人、共3億9,341萬5,365元；但因陸續與被害人達成和解，二審改將王男判刑26年，不過杜男等3人仍維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

此外，本案另有集團內的重要幹部，綽號「S姊」的女子傅榆藺、與綽號「茶董」的男子陳樺韋的29名被告，最高法院去年底分別將傅女、陳男重判無期徒刑定讞。另外也衍生案外案，台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，勾結杜男並洩漏個資以及警方查緝資料，還收受現金、賓士等，價值超過500萬元。二審高等法院日前將葉男重判11年6月、褫奪公權5年，另外也以「洗錢罪」判刑1年、併科20萬罰金，及「行使偽造公文書罪」判刑1年2月。

「台版柬埔寨案」害死3條人命！主謀藍道等3人重判無期徒刑定讞

南部砲測中心「24歲中尉墜樓亡」　陸軍遺憾：將配合檢調偵辦

南部砲測中心「24歲中尉墜樓亡」　陸軍遺憾：將配合檢調偵辦

陸軍教準部南部砲測中心今（20日）清晨發生一名陸軍步兵302旅楊姓中尉副連長墜樓意外。對此，陸軍教準部今（20日）表示，楊姓軍官20日晨間，因不明原因倒臥於大樓旁道路，呈現昏迷狀態，單位發現後即由醫護人員實施急救，且緊急送醫救治，仍宣告不治，深表遺憾與不捨，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！

泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！

柬埔寨「太子集團」詐騙首腦陳志突然失蹤

柬埔寨「太子集團」詐騙首腦陳志突然失蹤

馬籍男國慶日來台當車手被逮　婦人百萬積蓄保住

馬籍男國慶日來台當車手被逮　婦人百萬積蓄保住

法律人權柬埔寨詐騙集團高等法院法官墜樓藍道S姊

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

