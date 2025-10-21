　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勾結貪檢收賄165萬判刑5年半　前法官黃振銘改當律師也被打槍

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲律師黃振銘涉貪遭最高法院判刑定讞後，今再遭律師懲戒委員會除名。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾任法官的律師黃振銘，與因貪污案件遭判刑11年6月而落跑的前檢察官井天博勾結，鑽地檢署分案漏洞，協助委託人取回押標金2474萬元，並收賄165萬元，遭判有期徒刑5年6月定讞，全案送交律師懲戒委員會議處，律懲會決議將他除名，黃男不得再任律師。

黃男1985年起陸續擔任台南、高雄等地方法院的法官，1991年轉任高雄地檢署檢察官，而與當時也在高雄地檢的井天博熟識，井天博犯下多起貪污案件，2015年11月間遭判刑11年6月定讞，但檢方收到判決書要執行時，才發現井天博已經棄保潛逃。

而檢方偵辦井天博相關案件時，意外查到當時已轉任律師的黃男，仍與井天博私下聯繫，經過深入追查後查出案外案。2009年間王姓、吳姓2名男子參與不良債權標售案件，並以1億9300萬元得標，也繳交押標金2500萬元及履約保證金1360萬元；但2人未依約交割，最後3860萬遭到沒收。

2人找上黃男，黃男聯繫上井天博，井天博答應協助，但要求活動費165萬元，等收到賄賂後，井天博便與黃男合謀，利用地檢署「後案併前案」的分案規則漏洞，將案件分到井天博手上，井天博也起訴另名邱姓被告；至於王、吳2人則以邱姓被告涉嫌隱匿、違法販賣機具為由，聲請仲裁，最後順利拿回2474萬元。全案經檢方查明真相後，以黃男為井天博收賄罪的共犯為由，提起公訴。

一二審法院均將黃男判刑8年，更一審改將黃男判刑5年6月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院去年3月間駁回上訴定讞，黃男目前已經發監執行。

全案再移送律師懲戒委員會議處，律懲會認為黃男經判刑定讞，違反《律師法》、《律師倫理規範》情節重大，因此決議將他除名，黃男日後就算出獄，也不得擔任律師。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光
快訊／張書偉見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕
政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍
快訊／閃兵案第3波　預計傳喚10人
快訊／張書偉遭上銬拘提　畫面曝光
千人搶看柯震東睡播！網急喊：陳柏霖被抓了，快起床
快訊／閃兵案第3波「第4人拘到了」！　棒棒堂小杰遭拘提到案
第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢
快訊／國1嚴重車禍　駕駛下車遭「多車輾斃」
快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲創新高
修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東技職學校老是被偷「鋁門框也被幹走」　43歲無良賊落網

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

快訊／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

快訊／張書偉遭拘提！見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案延燒第3波搜索！預計傳喚10人「5男星、5素人」

快訊／藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

強烈東北季風發威！苗栗多處路樹倒塌　苑裡誤傳轎車被吹落水溝

勾結貪檢收賄165萬判刑5年半　前法官黃振銘改當律師也被打槍

台南灣裡透天厝清晨火警！3樓神明廳燒光　2人躲露台逃生

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

屏東技職學校老是被偷「鋁門框也被幹走」　43歲無良賊落網

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

快訊／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

快訊／張書偉遭拘提！見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案延燒第3波搜索！預計傳喚10人「5男星、5素人」

快訊／藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

強烈東北季風發威！苗栗多處路樹倒塌　苑裡誤傳轎車被吹落水溝

勾結貪檢收賄165萬判刑5年半　前法官黃振銘改當律師也被打槍

台南灣裡透天厝清晨火警！3樓神明廳燒光　2人躲露台逃生

LIVE／台北超大豪雨警戒　氣象署最新說明

台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

屏東技職學校老是被偷「鋁門框也被幹走」　43歲無良賊落網

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

鄭麗文表態願會習近平　卓榮泰：期待拿出贏過5位對手的力道

「我的天啊太瘋狂！」八村壘看大谷3轟10K嗨翻　湖人全隊淪陷

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

羅利炸季後賽第5轟！今年65發超越賈吉　奇數場場開轟

台積電生態系赴美挨批　卓榮泰：台灣就是山沒人移得走

快訊／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

【瘋浪狂掃怪手】台北港海水倒灌！港務公司澄清非潰堤

社會熱門新聞

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

即／台版「豆豆先生」被機車撞死

夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／藝人閃兵案！Energy張書偉遭上銬拘提畫面曝

國1汐止段嚴重車禍！男遭撞噴對向「多車輾斃」

即／閃兵案第3波「第4人拘到了」！　棒棒堂小杰到案

即／閃兵案第3波搜索！預計傳喚10人「5男星、5素人」

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

更多熱門

相關新聞

川普：若關稅遭推翻　美陷多年困境

川普：若關稅遭推翻　美陷多年困境

美國總統川普警告，若最高法院11月裁決推翻其關稅政策，美國將陷入「多年掙扎」的困境。他宣稱，高額關稅的威脅已經成功阻止5場衝突。

台版柬埔寨案　藍道等3人無期徒刑定讞

台版柬埔寨案　藍道等3人無期徒刑定讞

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

殺害孕婦夫婦！兇手遭親屬「開3槍處決」

殺害孕婦夫婦！兇手遭親屬「開3槍處決」

文化資產局前局長將13台公家平板電腦轉送親友　監察院2度彈劾

文化資產局前局長將13台公家平板電腦轉送親友　監察院2度彈劾

關鍵字：

法律人權井天博貪污收賄黃振銘法官通緝律師懲戒委員會最高法院

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

風神將轉向！　今明「大量降雨」

陳柏霖第二次閃兵爭議！14年前曾自曝免役原因

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面