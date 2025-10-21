勾結貪檢收賄165萬判刑5年半　前法官黃振銘改當律師也被打槍

▲律師黃振銘涉貪遭最高法院判刑定讞後，今再遭律師懲戒委員會除名。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾任法官的律師黃振銘，與因貪污案件遭判刑11年6月而落跑的前檢察官井天博勾結，鑽地檢署分案漏洞，協助委託人取回押標金2474萬元，並收賄165萬元，遭判有期徒刑5年6月定讞，全案送交律師懲戒委員會議處，律懲會決議將他除名，黃男不得再任律師。

黃男1985年起陸續擔任台南、高雄等地方法院的法官，1991年轉任高雄地檢署檢察官，而與當時也在高雄地檢的井天博熟識，井天博犯下多起貪污案件，2015年11月間遭判刑11年6月定讞，但檢方收到判決書要執行時，才發現井天博已經棄保潛逃。

而檢方偵辦井天博相關案件時，意外查到當時已轉任律師的黃男，仍與井天博私下聯繫，經過深入追查後查出案外案。2009年間王姓、吳姓2名男子參與不良債權標售案件，並以1億9300萬元得標，也繳交押標金2500萬元及履約保證金1360萬元；但2人未依約交割，最後3860萬遭到沒收。

2人找上黃男，黃男聯繫上井天博，井天博答應協助，但要求活動費165萬元，等收到賄賂後，井天博便與黃男合謀，利用地檢署「後案併前案」的分案規則漏洞，將案件分到井天博手上，井天博也起訴另名邱姓被告；至於王、吳2人則以邱姓被告涉嫌隱匿、違法販賣機具為由，聲請仲裁，最後順利拿回2474萬元。全案經檢方查明真相後，以黃男為井天博收賄罪的共犯為由，提起公訴。

一二審法院均將黃男判刑8年，更一審改將黃男判刑5年6月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院去年3月間駁回上訴定讞，黃男目前已經發監執行。

全案再移送律師懲戒委員會議處，律懲會認為黃男經判刑定讞，違反《律師法》、《律師倫理規範》情節重大，因此決議將他除名，黃男日後就算出獄，也不得擔任律師。