生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空服員工會號召1026穿白衣路跑哀悼　訴求請假無罪

▲▼桃園市空服員職業工會訴求請假無罪。（圖／記者李姿慧攝）

▲桃園市空服員職業工會訴求請假無罪。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮空服員抱病執勤、返台就醫後病逝，雖長榮航空公開致歉並提出精進方案，不過桃園市空服員職業工會今(21日)表示，將號召大家穿著白衣並貼上「空服員請假無罪」標語，參與10月26日長榮航空馬拉松活動，工會將遞交陳情書和白色玫瑰給董總，以溫柔方式表達哀悼與訴求，不會影響賽事和跑者。

桃園市空服員職業工會今召開記者會表示，日前他們失去一位夥伴，讓大家看見長榮航空請假制度的嚴重缺陷，也提醒他們這個看似光鮮的職場有許多制度性的壓力，讓勞工在病痛中仍要擔心被責難，這不應該是任何人的職場現實。

空服員工會指出，令人遺憾的是，長榮航空在記者會上面對媒體詢問，未提及請假制度的改革，而是回應會保障馬拉松跑者的安全，令員工寒心。

工會表示，工會將取消10月21日的協商行動，全力準備10月26日「長榮航空馬拉松行動」，用最溫柔的方式傳達最堅定的訴求。

桃園市空服員職業工會理事周沛汝強調，當天表達訴求行動不會傷害任何人，也不會影響賽事進行，當天僅會由現役空服員代表親手將白玫瑰和陳情書交給董事長林寶水、總經理孫嘉明，請公司正視並改善現行請假制度跟企業文化，不要讓員工在生病還必須害怕請假，制度必須被改變，這是空服員最誠懇的訴求。

10/19 全台詐欺最新數據

