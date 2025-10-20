　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空服員工會發布公開信　號召穿白衣赴長榮馬拉松陳情

▲▼桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結及獻花。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園市空服員職業工會號召空服員於長榮馬拉松陳情。（示意圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台就醫住院後辭世，引發譁然。桃園市空服員職業工會今發出一封給長榮空服員的公開信，號召空服員於10月26日長榮航空馬拉松活動中穿著白色的衣服，一起將白玫瑰獻給董事長及總經理陳情。

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世，讓空服員工作環境引發關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空高階主管17日於記者會道歉，桃園市空服員職業工會今再發出一封給長榮空服員的公開信，並預告明天將再舉行記者會說明長榮馬拉松活動當天陳情規劃。

公開信指出，長榮高階主管的記者會發言，證明其內省檢討的可能性愈來愈小，已經被恨蒙蔽了眼睛，可預期的是長榮航空明天的協商不會有太大推進，因此工會決定取消明天的集結。

公開信中號召空服員於10月26日長榮航空馬拉松活動中穿著白色的衣服，一起將白玫瑰獻給長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明，代表無力者給有力者的訊息。

公開信指出，讓社會大眾和空服員對長榮航空信賴破裂至此的，是公開說謊、是兇惡的表情和鱷魚的眼淚，這已經不是勞資對抗，是人性和非人性的選擇。而從勞動部和六大國籍航空達成的共識來看，他們沒有很理解空服員這份工作，代表國家已經準備設下停損線，兩手一擺說自己沒辦法。

公開信也質疑，理應最具備航空專業知識的民航局長何淑萍公開說，「空服員和飛安沒有相關」，這是不尊重空服員的專業，工會具體的論述和行動將會另發會員簡訊及新聞稿，公布時間、地點。

公開信全文：

這10天以來，發生很多魔幻、超現實的事情，長榮航空對你們的PUA，都具體暴露在社會大眾眼前，我們知道，你們有人非常憤怒、有人悲痛不已，也有人恐慌害怕，都想要做更多事情，也期望我們做更多行動，所以我們準備了這一封公開信。

首先，請你們適時休息，讓身體休息、讓心休息，好好照顧自己。
高階主管們10月17日的記者會發言，證明他們內省檢討的可能性愈來愈小，他們已經被恨蒙蔽了眼睛，可預期的是，以長榮航空目前的態度，一日的協商，不會有太大推進，幹部仍然會到場開會全力以赴，但我們決定取消10月21日的集結，請你們將珍貴的情感和寶貴的時間存起來，再來還有非常多非常多行動，需要你們一起走，我們不要被惡消耗，改革是比氣長的。

10月26日的長榮航空馬拉松行動，請你們全部改穿白色的衣服，和我們一起將白玫瑰獻給董事長林寶水、總經理孫嘉明，這是無力者給有力者的訊息：鮮花不會傷害人、更不會傷害跑者，讓社會大眾和空服員，對長榮航空的信賴破裂至此的，是公開說謊、是兇惡的表情和鱷魚的眼淚，這已經不是勞資對抗，是人性和非人性的選擇。而我們的選擇是鮮花，我們不會因為面對惡就變成怪物，我們的選擇是純潔和真誠的愛。

其次，這十天以來，桃園市政府、勞動部、交通部民航局和行政院，都陸續表態支持空服員和檢討長榮航空，我們曾一度抱以期望。但從勞動部和六大國籍航空達成的共識來看，他們沒有很理解空服員這份工作，往正面想，這是好心作壞事，往負面想，國家已經準備設下停損線，兩手一擺說自己沒辦法。就像理應最具備航空專業知識的民航局局長何淑萍，竟然公開說，空服員和飛安沒有相關，這是不尊重空服員的專業，更不尊重自己的專業。我們具體的論述和行動，會另外發會員簡訊跟新聞稿，公布時間、地點。

再者，這十天以來，或許你們也會有很深的無力感，而墜得更深，受困在遺憾和悔恨的時差，但請你們不要自棄，不要忘記你們有力量保護乘客，一定也有力量保護自己。

這10年以來，華航空服員發動罷工，領著你們突破長榮集團零工會的神話，然後長榮空服員罷工，我們一起度過二十天的夏令營，有誤解、有暴雨，也有雨過天晴，我們被長榮航空提告賠償3400萬，但時間證明我們才是對的。我們也穿過疫情的低谷，成功續約團協，入會率不斷提高。華航和長榮的空服員團結，爭取到女性空服員能自由選擇穿褲裝，還有你們挺身而戰，為全體航空業爭取到更多育嬰留停的保障。我們一起改變了台灣航空業、工人運動史和性別運動史。

當然，我們做的不夠多，這十年以來，苛刻的請假制度和企業文化，我們發起大大小小的公開行動和法律行為，但還是難以突破無愛的銅牆鐵壁，我們沒辦法不思考，是不是再做更多，我們就能減輕她生前的痛苦呢。

我們沒辦法保證，行動都會有成果，但我們至少可以承諾，我們會將你們放在內心深處，也會陪在你們身邊，長榮航空做不到的事情、國家做不到的事情，由我們來做。

桃園市空服員職業工會2025.10.20

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現
比特犬狠咬小模愛犬　飼主恐遭罰61.5萬
林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭
快訊／車頭斷裂！41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡
快訊／韓3大咖來台！金唱片超猛卡司登大巨蛋
快訊／堰塞湖溢流水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉
快訊／害死3條人命！主謀等3人確定逃死
快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！騎士倒地無心跳
快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光
阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

不滿封園批「連中共都幹不出這種骯髒事」　雪羊道歉：氣頭上的話

空服員工會發布公開信　號召穿白衣赴長榮馬拉松陳情

淨灘阿伯超大咖「被虧在撈魚擺拍」　網喊敬佩：全台沒人資格說他

Rosé吃我家的鹹酥雞！攤位照遭盜用　老闆收負評急澄清：已報警

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」　15:30記者會說明

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

不滿封園批「連中共都幹不出這種骯髒事」　雪羊道歉：氣頭上的話

空服員工會發布公開信　號召穿白衣赴長榮馬拉松陳情

淨灘阿伯超大咖「被虧在撈魚擺拍」　網喊敬佩：全台沒人資格說他

Rosé吃我家的鹹酥雞！攤位照遭盜用　老闆收負評急澄清：已報警

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」　15:30記者會說明

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

江啟臣進場看台灣大賽挺中信兄弟！　喊話奪冠發千份「台中炸肉排」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

生活熱門新聞

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

北台一片紫紅！氣象署調強降雨

「共伴效應」下不停！　北部人哀號：狂風暴雨

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

即／北北基大雷雨狂轟　淹水警戒區擴大

燕子口堰塞湖「早有2次前例」　1地標淹入湖中看不到了

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

「政大漂漂河」出現！　學生回宿舍要溯溪

更多熱門

相關新聞

埔里跑馬拉松十周年4500跑者同樂

埔里跑馬拉松十周年4500跑者同樂

2025 Puli Power埔里山城派對馬拉松「十光穿越」今日清晨6時鳴槍起跑，除有4500位跑者共同奔馳於國道6號西行線埔里段，也是活動邁入10週年來首度邀請10位身障輪椅朋友一同上國道，而跑者洪義昌、蔡永真更選擇在今天完成個人「600馬」壯舉紀錄。

海巡北部分署跑出團隊精神　落實「三安」使命

海巡北部分署跑出團隊精神　落實「三安」使命

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

關鍵字：

長榮空服員工會馬拉松

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面