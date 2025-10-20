空服員工會發布公開信　號召穿白衣赴長榮馬拉松陳情

▲桃園市空服員職業工會號召空服員於長榮馬拉松陳情。（示意圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台就醫住院後辭世，引發譁然。桃園市空服員職業工會今發出一封給長榮空服員的公開信，號召空服員於10月26日長榮航空馬拉松活動中穿著白色的衣服，一起將白玫瑰獻給董事長及總經理陳情。

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世，讓空服員工作環境引發關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空高階主管17日於記者會道歉，桃園市空服員職業工會今再發出一封給長榮空服員的公開信，並預告明天將再舉行記者會說明長榮馬拉松活動當天陳情規劃。

公開信指出，長榮高階主管的記者會發言，證明其內省檢討的可能性愈來愈小，已經被恨蒙蔽了眼睛，可預期的是長榮航空明天的協商不會有太大推進，因此工會決定取消明天的集結。

公開信中號召空服員於10月26日長榮航空馬拉松活動中穿著白色的衣服，一起將白玫瑰獻給長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明，代表無力者給有力者的訊息。

公開信指出，讓社會大眾和空服員對長榮航空信賴破裂至此的，是公開說謊、是兇惡的表情和鱷魚的眼淚，這已經不是勞資對抗，是人性和非人性的選擇。而從勞動部和六大國籍航空達成的共識來看，他們沒有很理解空服員這份工作，代表國家已經準備設下停損線，兩手一擺說自己沒辦法。

公開信也質疑，理應最具備航空專業知識的民航局長何淑萍公開說，「空服員和飛安沒有相關」，這是不尊重空服員的專業，工會具體的論述和行動將會另發會員簡訊及新聞稿，公布時間、地點。

公開信全文：

這10天以來，發生很多魔幻、超現實的事情，長榮航空對你們的PUA，都具體暴露在社會大眾眼前，我們知道，你們有人非常憤怒、有人悲痛不已，也有人恐慌害怕，都想要做更多事情，也期望我們做更多行動，所以我們準備了這一封公開信。

首先，請你們適時休息，讓身體休息、讓心休息，好好照顧自己。

高階主管們10月17日的記者會發言，證明他們內省檢討的可能性愈來愈小，他們已經被恨蒙蔽了眼睛，可預期的是，以長榮航空目前的態度，一日的協商，不會有太大推進，幹部仍然會到場開會全力以赴，但我們決定取消10月21日的集結，請你們將珍貴的情感和寶貴的時間存起來，再來還有非常多非常多行動，需要你們一起走，我們不要被惡消耗，改革是比氣長的。

10月26日的長榮航空馬拉松行動，請你們全部改穿白色的衣服，和我們一起將白玫瑰獻給董事長林寶水、總經理孫嘉明，這是無力者給有力者的訊息：鮮花不會傷害人、更不會傷害跑者，讓社會大眾和空服員，對長榮航空的信賴破裂至此的，是公開說謊、是兇惡的表情和鱷魚的眼淚，這已經不是勞資對抗，是人性和非人性的選擇。而我們的選擇是鮮花，我們不會因為面對惡就變成怪物，我們的選擇是純潔和真誠的愛。

其次，這十天以來，桃園市政府、勞動部、交通部民航局和行政院，都陸續表態支持空服員和檢討長榮航空，我們曾一度抱以期望。但從勞動部和六大國籍航空達成的共識來看，他們沒有很理解空服員這份工作，往正面想，這是好心作壞事，往負面想，國家已經準備設下停損線，兩手一擺說自己沒辦法。就像理應最具備航空專業知識的民航局局長何淑萍，竟然公開說，空服員和飛安沒有相關，這是不尊重空服員的專業，更不尊重自己的專業。我們具體的論述和行動，會另外發會員簡訊跟新聞稿，公布時間、地點。

再者，這十天以來，或許你們也會有很深的無力感，而墜得更深，受困在遺憾和悔恨的時差，但請你們不要自棄，不要忘記你們有力量保護乘客，一定也有力量保護自己。

這10年以來，華航空服員發動罷工，領著你們突破長榮集團零工會的神話，然後長榮空服員罷工，我們一起度過二十天的夏令營，有誤解、有暴雨，也有雨過天晴，我們被長榮航空提告賠償3400萬，但時間證明我們才是對的。我們也穿過疫情的低谷，成功續約團協，入會率不斷提高。華航和長榮的空服員團結，爭取到女性空服員能自由選擇穿褲裝，還有你們挺身而戰，為全體航空業爭取到更多育嬰留停的保障。我們一起改變了台灣航空業、工人運動史和性別運動史。

當然，我們做的不夠多，這十年以來，苛刻的請假制度和企業文化，我們發起大大小小的公開行動和法律行為，但還是難以突破無愛的銅牆鐵壁，我們沒辦法不思考，是不是再做更多，我們就能減輕她生前的痛苦呢。

我們沒辦法保證，行動都會有成果，但我們至少可以承諾，我們會將你們放在內心深處，也會陪在你們身邊，長榮航空做不到的事情、國家做不到的事情，由我們來做。

桃園市空服員職業工會2025.10.20