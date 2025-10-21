　
地方 地方焦點

曾重建再活化！花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」綻放農村再生韌性

▲▼農村再生成果展花蓮縣由榮獲金牌農村的光復鄉大全社區代表參展，展現花蓮農村的韌性與生命能量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼農村再生成果展花蓮縣由榮獲金牌農村的光復鄉大全社區代表參展，展現花蓮農村的韌性與生命能量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

地方創生與社區交流的重要展覽平台「2025農村再生成果展」於10月17日至19日在國立臺灣科學教育館圓滿落幕。本次花蓮縣由榮獲金牌農村殊榮的光復鄉大全社區代表參展，展示花蓮在文化傳承、產業應用及地方創生的卓越成果，詮釋災後重生的永續精神，展現花蓮農村的韌性力量與共同前行的生命能量，吸引全國各地民眾熱烈參與。

花蓮縣長徐榛蔚表示，近年花蓮面臨多重型災害挑戰，縣府秉持「防災前移」理念，第一時間啟動防治與復原機制，並整合各方資源協助地方重建。她強調：「大全社區是花蓮精神最真實的縮影，每一個社區都是這片土地的生命象徵。花蓮農村將持續以韌性、創新與溫度，走出屬於自己的再生之路。」

▲▼農村再生成果展花蓮縣由榮獲金牌農村的光復鄉大全社區代表參展，展現花蓮農村的韌性與生命能量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

位於光復鄉的大全社區，早期因風災重建而聚集，歷經多年復原與活化，展現出獨具在地文化與族群融合的生命力。該社區去年參加第三屆金牌農村競賽期間，又遭逢震災與豪雨雙重衝擊，導致具代表性的「巴拉告生態捕魚法」場域被沖毀，多處設施積淤受損，產業經濟一度停擺。然而，大全社區並未氣餒，展現高度的向心力與不屈精神，全體居民齊心投入重建，短時間內恢復展示水準，最終榮獲金牌農村殊榮。這份從逆境中綻放的力量，象徵花蓮農村面對挑戰、持續前行的韌性精神。

▲▼農村再生成果展花蓮縣由榮獲金牌農村的光復鄉大全社區代表參展，展現花蓮農村的韌性與生命能量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮壽豐鄉光榮社區與秀林鄉加灣社區代表也北上參訪農村再生成果展共同交流學習。

在此次成果展中，大全社區以阿美族傳統「巴拉告捕魚法」模型為主軸，讓觀眾體驗族群與自然共生的智慧，並透過說書活動與DIY體驗，讓民眾更深刻理解人與土地之間的對話與尊重。同時，社區也展示融合地方作物與傳統工藝的創新產品，包括以光復在地重要作物「樹豆」製成的豆腐乳，以及結合原民作物「蕗蕎」與馬告、朝天椒的創意辣醬「蕎醬」，展現花蓮農村將在地食材轉化為永續產業的能量與創意。

徐榛蔚說，此次參展不僅展現大全社區的成長與創新，更彰顯花蓮農村面對自然挑戰時的堅韌精神。活動期間，縣府並邀集壽豐鄉光榮社區與秀林鄉加灣社區代表北上參訪，與全台農村共同交流學習，汲取再生經驗與創意能量。展覽雖圓滿落幕，但花蓮農村的故事仍在繼續，縣府將持續協助各社區以永續為本、以韌性為力，共同打造更美好的家園。
 

曾重建再活化！花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」綻放農村再生韌性

曾重建再活化！花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」綻放農村再生韌性

