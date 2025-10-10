北科大校友總會+花蓮校友會　捐80萬5千助潰壩災區重建

▲▼北科大校友總會與花蓮校友會捐贈80萬5千助潰壩災區重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立臺北科技大學（北科大）校友總會與花蓮校友會展現「人飢己飢、人溺己溺」的人道關懷精神，共同捐贈新台幣 80 萬 5 仟元整，專款投入花蓮縣馬太鞍溪潰堤的災害救助及重建工作，協助受災地區早日恢復正常生活。

捐贈儀式於10 月 9 日下午，由北科大校友總會及花蓮校友會理事長邱垂從率隊，成員包括榮譽理事長張銘峰、理事彭偉族、理事卓慶雲、監事廖鴻勝、會員崔紘嘉，以及總會副秘書長 邱筠 一行人，親自前往花蓮縣政府代表捐款並由副縣長顏新章代表縣府接受這筆善款。

這筆總計新台幣 80萬5,000元的善款，將全數投入災區救助及重建工作。邱垂從理事長在致詞時特別呼籲社會大眾，響應「愛鄉護鄉」的號召，踴躍捐款協助花蓮縣政府，共同為受災地區盡一份心力。

這筆愛心善款將全數匯入「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，指定用於花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害，確保每一分錢都能專款專用於災區的救助與重建復原工作，幫助居民修復家園，重啟生活。

花蓮縣政府對北科大校友總會與花蓮校友會的義舉表達由衷感謝，讚揚他們響應「人飢己飢、人溺己溺」的人道精神，愛心善舉不落人後，足堪社會表率。

