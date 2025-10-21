　
女首相時代來臨！石破茂請辭　高市早苗新內閣曝光

▲▼日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗將成為日本史上首位女性首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本政壇迎來重大變局！石破茂內閣21日正式在閣議上總辭，結束386天的執政任期，接棒的自民黨新任總裁高市早苗預定21日正式成立新內閣，並將成為日本史上首位女性首相。

石破內閣386天落幕　自民黨慘敗後決定退場

石破茂內閣在21日上午召開最後一次會議，全體閣員遞交辭呈，正式宣告內閣總辭。石破自2024年上任以來，共執政386天，位居戰後歷任首相第24位。儘管他上任短短8天就大膽宣布解散眾議院，但隨後自民黨因派閥「黑金」醜聞引發民怨，在大選中慘敗，失去國會多數席次。

▲▼石破茂表示，他有意繼續擔任首相。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂21日上午召開最後一次會議，全體閣員遞交辭呈。（圖／達志影像／美聯社）

高市早苗接棒　擬啟用「木原－小泉體制」

石破內閣總辭後，眾議院21日下午預計召開本會議，將正式選出第104任首相。自民黨總裁高市早苗可望當選，成為日本史上第一位女性首相。

據《每日新聞》報導，高市已敲定新內閣人事，將任命前防衛大臣木原稔為官房長官，現任官房長官林芳正轉任總務大臣，小泉進次郎出任防衛大臣，前幹事長茂木敏充則回鍋擔任外務大臣。

▲▼日本防衛大臣木原稔。（圖／達志影像／美聯社）

▲前防衛大臣木原稔將任官房長官。（圖／達志影像／美聯社）

高市強調，將延續石破政府的部分政策成果，同時致力改革政治體制、加強安全保障與地方再生。她也表明將積極啟用女性閣員，前地方創生大臣片山皋月與前法務大臣松島綠皆被點名入閣，有望分別出任經產大臣及其他要職。

▲▼角逐自民黨總裁的農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲小泉進次郎出任防衛大臣。（圖／達志影像／美聯社）

此外，高市內閣預計由尾崎正直與佐藤啟出任政務官房副長官，前警察廳長官露木康浩擔任事務副長官，政務秘書官則由前經產事務次官飯田祐二出任。

日本政局進入新階段　「女性首相時代」即將開啟

在石破內閣落幕後，日本政局將迎來象徵性轉折。高市早苗不僅是自民黨史上首位女性黨魁，也將以女性之姿領導日本走入新時代，她強調，將以「穩定與改革並行」為施政主軸，恢復民眾對政治的信任，重振執政黨形象。

ET快訊
快訊／棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光
快訊／張書偉見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕
政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍
快訊／閃兵案第3波　預計傳喚10人
快訊／張書偉遭上銬拘提　畫面曝光
千人搶看柯震東睡播！網急喊：陳柏霖被抓了，快起床
快訊／閃兵案第3波「第4人拘到了」！　棒棒堂小杰遭拘提到案
第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢
快訊／國1嚴重車禍　駕駛下車遭「多車輾斃」
快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲創新高
修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表

女首相時代來臨！石破茂請辭　高市早苗新內閣曝光

女首相時代來臨！石破茂請辭　高市早苗新內閣曝光

日本政壇將迎來歷史性時刻，自民黨總裁高市早苗與日本維新會共同代表吉村洋文、藤田文武於本月20日正式簽署協議，確認共組聯合政府，並獲維新會表態在21日臨時國會的首相指名選舉中支持高市。這代表高市早苗將成為日本首位女性首相，她長年堅定挺台的立場也備受關注。

關鍵字：

高市早苗石破茂日本內閣女首相日韓要聞

