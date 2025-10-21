北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議：半年投入10億美元

▲澳洲總理艾班尼斯、美國總統川普。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸商務部9日連續祭出多項稀土及技術出口管制措施，被認為是衝著美國而來。對此，美國總統川普20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯舉行首度正式會談，雙方重點簽署了一項稀土及關鍵礦產協議。

據《路透社》報導，協議提及美澳將在未來半年內共同投入10億美元，啟動總額達85億美元的供應鏈建設，並且計畫攜手日本參與相關項目。此舉不僅強化兩國在戰略資源上的合作，也回應全球對稀土供應安全的高度關注。

川普強調美國與澳洲的盟友關係，「我們是好朋友，也是重要盟邦。」他指出，雙方除了在貿易及軍事裝備領域討論外，還將推動AUKUS（美英澳三方安全夥伴）合作升級。川普透露，美國正加速審查AUKUS潛艦計畫，並稱美國擁有世界最先進的潛艦，現已啟動新一波建造工程，攜手澳洲共同推進相關進程。

艾班尼斯則補充，這次協議有助於將美澳防禦合作提升至新層次。他表示，AUKUS安全夥伴關係對兩國來說至關重要，未來將持續深化國防及安全領域的協作。

除了稀土議題，川普也談及美中貿易情勢。他預告將於數週後在南韓與中國國家主席習近平會面，期望促成雙方都滿意的強勢貿易協議。川普並提到，中國近期因稀土出口管制，美方已對中方加徵100%關稅，展現美國對關鍵礦產供應的重視。

在國際安全方面，川普提及美國正積極維持哈馬斯與以色列之間的停火，強調「哈馬斯將受到妥善處理」。至於俄烏戰爭，他表示仍對和平解決持樂觀態度，但坦言雙方領袖間的深層敵意讓局勢複雜。

值得一提的是，美澳貿易去年達到900億美元，美方對澳洲保持顯著的商品與服務順差。儘管澳洲最大貿易夥伴是中國，川普仍認為兩國經貿及防務合作有進一步發展空間。近期針對國防預算，川普曾多次敦促盟邦提高支出，澳洲則維持既定十年內提升到500億澳元的政策方向。