中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

▲國民黨主席選舉落幕，新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席選舉落幕，最終由前立委鄭麗文順利當選。不過，值得注意的是，選前資深媒體人趙少康多次指稱，國民黨主席選舉遭中共境外勢力介入；而近來又爆出，北京極高層在選前早定調支持特定人選，要求「合軌同拍」，且目標要拉下總統賴清德。對此，總統府19日晚間表示，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，共同目標都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提。

針對中共介入國民黨主席選舉一事，國安局長蔡明彥日前受訪時證實，有做查察動作，一半帳號在境外，但支持哪位候選人不便說明。對此，一位黨政人士19日受訪時透露，初步了解，攻擊郝龍斌的海量假帳號、AI假影片，多來自中宣部、統戰部，甚至解放軍系統旗下，且預算規模是億元等級。

該人士也提到，在國民黨主席選舉完成登記後，北京方面有召開極高層的會議，作成支持特定候選人的結論，並定調4個字，必須與北京「合軌同拍」。

黨政人士表示，北京的對台工作，設下目標「拉下賴清德」是重中之重，如果沒有辦法讓賴清德下馬，那也要讓民進黨的執政寸步難行。他提到，特定候選人必須具備更高的「政治彈性」，反對武裝台灣、反對美國干預、支持台灣與中國統一，該人選必須跟中國大陸在同一聲部。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，台灣是多元民主的政治體制，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，共同目標都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，帶領各自的政黨讓台灣更好。