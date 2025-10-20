川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

▲川普考慮親赴最高法院，聆聽關稅案的口頭辯論。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普警告，若最高法院11月裁決推翻其關稅政策，美國將陷入長達許多年的掙扎困境。他宣稱，高額關稅的威脅已經成功阻止5場衝突。

川普19日接受《福斯新聞》專訪時表示，關稅對於美國利益至關重要，「如果我們沒有勝訴，我們將在未來數年陷入掙扎困境。」

川普還宣稱，關稅成功阻止8場戰爭之中的5場，包括今年稍早印度與巴基斯坦2個核武國家之間的衝突。他對印巴2國說，「如果你們要互相開戰，我就不跟你們做生意，我們要課徵200%關稅……他們立刻說『不不不』，24小時後我就解決了這場戰爭，因為你知道的，透過貿易解決了。」

若最高法院裁決不利於關稅政策，他打算如何應對？川普指出，如果真的發生這種事，美國必須把錢還回去，而這是一個國安問題，他將必須採取行動，「我必須想個辦法……如果他們取消關稅，那就是剝奪了我們的國家安全。」

今年4月初，川普援引《國際緊急經濟權力法》對各國課徵關稅，但國際貿易法院與上訴法院先後裁定，總統實際上無權依據此法實施關稅措施，促使川普上訴至最高法院。

此外，川普也於15日表示，他可能於下月親自前往最高法院，旁聽關稅案的口頭辯論。如果真的成行，川普將成為首位出席最高法院口頭辯論的現任美國總統。