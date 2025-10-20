太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！登山客批「官威踐踏專業」　內政部回應

▲太魯閣國家公園燕子口步道附近土石崩落，立霧溪河道受阻形成堰塞湖。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮太魯閣國家公園燕子口17日因立霧溪邊坡崩塌形成堰塞湖，水位一度與路面齊高，農業部發布紅色警戒，公路局緊急封閉中橫公路東段禁止人車通行，內政部晚間也宣布「全區封園」，並啟動遊客與部落居民撤離，但也引發登山界強烈反彈。對此，內政部也做出回應了。

知名登山作家雪羊近日在臉書《雪羊視界 Vision of a Snow ram》痛批，海拔300公尺的堰塞湖危機，竟導致整個海拔3000公尺的高山區域被迫封閉，形容政策「小腳指被蛇咬到就急著截肢雙腿」，質疑「向山致敬」政策是否已被沖進太平洋。

雪羊指出，燕子口的堰塞湖只需封閉「大禹嶺以下園區及奇萊東稜線」即可，但政府卻將南湖、合歡群峰、奇萊北等遠在南投方向的山域一併封鎖，完全不符比例原則。他更質疑，是不是「為了展現救災決心」而忽視實際風險評估，批評官員「昏庸蠻橫，踐踏管理專業」。

內政部參事方志雄19日在中央前進協調所回應，封園決定主要基於「料敵從寬」原則，考量崩塌面積與預估土石量龐大、近期地震頻繁，以及園區交通動線仍不穩定，因此太管處才採取全面封閉措施。方志雄並表示，20日上午將向中央災害應變中心提交專案報告，屆時會有更明確的封園範圍說明。

國家公園署則提醒，未來幾天山區仍可能出現雷陣雨與落石崩塌，民眾若規劃登山行程，應彈性調整或順延，並避免進入堰塞湖潛在危險區域，以確保自身安全。