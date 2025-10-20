LIVE／暴雨轟北台！共伴效應炸出350毫米雨量　氣象署最新說明

記者閔文昱／台北報導

受東北季風與第24號颱風「風神」外圍環流雙重影響，北台灣成為強降雨熱區。中央氣象署指出，今（20）日桃園以北及宜蘭地區降雨明顯，新店、文山區清晨時雨量一度突破70毫米，24小時累積雨量在台北南港、新北石碇、五股、新店等地都已超過350毫米。《ETtoday新聞雲》將於晚間8時30分直播氣象署記者會，帶您即時掌握最新風雨變化。

前氣象局長鄭明典指出，氣象署區域模式顯示，台灣東北側正在發展「小低壓」，造成雨帶集中在大台北及宜蘭地區，與目前觀測趨勢一致。氣象署表示，明（21）日天氣與今天類似，新竹以北、宜蘭將持續有明顯雨勢，大台北、基隆北海岸及宜蘭更可能出現豪雨等級以上降雨，短時強降雨恐伴隨雷擊與強陣風。

▲受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，雙北今（20日）降雨量驚人。（圖／中央氣象署，下同）

氣象署提醒，今、明兩天北部及東半部有局部大雨或豪雨，到了22、23日（週三、週四）東北季風及低壓帶持續影響，中部以北及東北部天氣轉涼、雨勢明顯，基隆北海岸、宜蘭及新竹以北山區為主要雨區，其中宜蘭22日有局部豪雨等級降雨機率。24、25日（周五、六）雨勢暫時趨緩，主要仍集中在北部、東北部與山區。

截至今天下午1時，氣象署啟動「較大規模或劇烈豪雨事件」加強作業，預估今、明兩天北部及東部累積雨量最高可達350毫米。