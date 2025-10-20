雨勢不斷！新北啟動防災應變　5國小、3國中「預防性停課」

▲受東北季風及風神颱風外圍環流影響，新北市5國小、3所國中預防性停課。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

受東北季風及風神颱風外圍環流影響，新北市今（20日）下午表示，北部及東半部地區雨勢持續，局部地區出現豪大雨情形，新北市教育局已即刻啟動防災應變機制，要求各校依據氣象預報及降雨情況，新北市計有5所國小及3所國中針對豪大雨採取預防性停課措施，以「學生安全第一」為原則，視狀況彈性調整課後輔導、社團及進修部等課程。

教育局表示，平溪區平溪國小因雨勢不斷、基隆河水位持續上升且汐平公路有落石情形，考量學生返家安全，今日16時全校統一放學，課後班及夜光照顧服務暫停一次; 平溪國中今日晚間社團活動停止上課。萬里區大坪國小則因雨勢持續增強，校方取消16時至18時的課後輔導課程，並主動通知家長提早到校接回學生;大鵬國小亦因豪雨取消今日課後輔導與社團活動，家長已於16時起到校接回學生。

教育局指出，另雙溪區柑林國小周邊發布黃色土石流警戒，校方已確認通學路線安全無虞，為審慎起見並兼顧家庭照顧需求，提前於今日18時由校車統一送回學生;瑞芳國中則宣布今天晚間晚自習、英語活化課程及進修部課程全數停課一天;石門實中今明(20、21)兩天晚自習取消。烏來區信賢種籽親子實小也因風雨不斷加上山區道路易有坍方風險，為確保學生上下學安全，經評估決定明（21）日停課一天。

教育局說，目前已透過校安通報系統與各區災害應變中心保持密切聯繫，並請各校持續掌握天候變化與交通狀況，落實門窗檢查、校園排水清疏等安全防護措施，滾動調整防災應變作為，守護全體師生平安。同時提醒家長留意學校最新公告，避免學生於強降雨時外出，以確保安全。