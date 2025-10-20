文化大學風雨超大「樹被吹到變形」　學長姐見1細節歪樓：都是新生

記者曾筠淇／綜合報導

受風神颱風及東北季風共伴效應影響，在台北市的文化大學校園一度出現11級強陣風，讓許多學生被困住，根本不敢踏出門外，相關畫面曝光後，引起熱烈討論，其中還有學長姐直呼，一看到「雨傘」，就知道那個人是新生。

有文化大學的學生「@huiting209」在Threads上貼出上午畫面，直呼這個天氣比颱風天還要猛，才剛出宿舍，又想要回去了！而從畫面可見，當時有兩名學生也站在室內，雖然手上拿著傘，但因為看到外面風雨超大，樹也被吹到變形，因此根本不敢踏出門外。

另名學生「@phuong_0421」也發文表示，大家想要的是降溫，不是颳風又降雨，她在文大的大恩館已經待了半個小時了，好不容易等風小一點，才衝去大仁館，不料最後的結果就是全身濕透，鞋子也是，「我只是要上課而已，怎麼就這麼艱難」。

畫面曝光後，也引起網友討論，「我曾經被文化的風吹到跌倒」、「文化沒有風就不叫文化了」、「為了安全還是不要出門好了」、「兩棟大樓間的風之谷，總是又猛又烈的」、「上次去文化，風大到我差點走不了路」、「真的！以前上學就是這樣」。也有網友回應，「在文化帶雨傘的不是新生就是來辦公的」、「在文大是不能撐傘的」、「文化人沒有在撐傘的」、「拿傘的應該都是新生」。

根據氣象署觀測資料，文化大學測站在中午左右出現陣風達11級。文化大學下午則發出公告，宣布今天下午3點起全校停課，明天全校改為遠距上課，全文如下：

一、因受風神颱風及東北季風共伴效應影響，經專業判斷，文化大學所處地區，有機率出現9級以上強陣風或平均風力6級以上，已達線上上課標準。

二、考量多數同學通勤的安全性，經颱風應變小組討論，決議10月20日(周一)下午三點至六點所有課程停課、10月21日(周二)所有校區課程皆採遠距線上方式進行。

三、為維持行政運作，同仁仍正常上班，請各位通勤途中小心駕駛，注意安全。

