社會 社會焦點 保障人權

450元餐費竟用「玩具鈔」付！鳳山屁孩一句「好玩」慘了

▲▼嫌疑人承認因「好玩」而使用假鈔，並表示原本想測試店家是否能識別，若被發現則改用真鈔付款。（圖／翻攝翻攝Threads@__7414la__）

▲嫌疑人承認因「好玩」而使用假鈔，並表示原本想測試店家是否能識別，若被發現則改用真鈔付款。（圖／翻攝Threads@__7414la__）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區近日發生一起玩具鈔票詐騙餐費事件。鳳山分局文山派出所於今日(20日)上午11時接獲報案，趙姓男子（27歲）經營的餐館遭顧客以玩具鈔票支付450元餐費，店家隔日整理錢款時才驚覺受騙。警方獲報後迅速展開調查，經嫌疑人到案後，承認因「好玩」而使用玩具鈔，表示原本想測試店家是否能識別，若被發現則改用真鈔付款。

根據警方調查，事件發生於18日晚間8時許，嫌疑人與朋友至鳳山區建國路三段某餐館用餐，並以玩具鈔票支付餐費。店家當時未察覺異常，直到隔日整理錢款時才發現千元鈔票是假鈔。被害人趙男先於網路平台分享經過，引發網友熱議，並於20日上午向警方正式報案。

▲▼嫌疑人承認因「好玩」而使用假鈔，並表示原本想測試店家是否能識別，若被發現則改用真鈔付款。（圖／翻攝翻攝Threads@__7414la__）

▲假鈔與真鈔的差異。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方今早獲報後，立刻調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定一名未成年顧客涉有重嫌，並於今日下午通知到案說明。經訊問，這名未成年顧客坦承犯行，並供稱自己是基於「好玩」的心態，想測試店家是否會辨識鈔票真偽，原本打算如果被店家發現，就會拿出真鈔來付帳。然而，其行為已構成法律上的詐欺取財。

鳳山分局表示，雖然嫌犯的動機是惡作劇與試探，但使用與真鈔相似的偽造物進行交易，意圖使人陷於錯誤而交付財物，已涉嫌違反《刑法》詐欺罪。警方將於偵訊後，將這名未成年嫌犯函送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

