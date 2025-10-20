【廣編】中華食品自研TG酵素工法　打造新一代Q彈豆腐體驗

▲韓式豆漿Q豆腐冷麵：將中華Q豆腐切成長條麵條狀，倒入豆漿湯底，再將小黃瓜絲、蛋絲與泡菜放上，灑上熟芝麻，加入適量鹽，拌勻即可享用。

圖、文／中華食品提供

中華食品秉持對品質與創新的堅持，經過自家研發團隊多年技術淬鍊，成功將食品級TG酵素（谷氨醯胺轉氨酶）應用於充填豆腐製程中，推出全新升級產品－中華Q豆腐。本產品採用非基因改造黃豆為原料，透過酵素使大豆蛋白質分子間形成穩固的結合，大幅提升豆腐的密實結構與彈性，使豆腐口感滑嫩且Q彈。此項創新技術不僅強化了豆腐的質地，也徹底解決了傳統豆腐在烹調過程中易碎、易變形的困擾。即使面對高溫快炒、長時間燉煮或火鍋翻滾，仍能維持完整外觀與細緻口感，讓料理新手也能輕鬆掌廚、零失敗上菜。

TG酵素是一種天然存在於動植物中的酶，廣泛應用於食品加工領域，特別在提升蛋白質結構與產品質地方面發揮關鍵作用。其核心特性是促進蛋白質分子間形成共價鍵結合，進而改變食品的質地、增強彈性、提升保水性與穩定性。將此項技術應用於非基改黃豆蛋白，不僅保留黃豆原有的濃郁豆香與營養，更進一步強化豆腐的「功能性」與「完整性」，是高蛋白飲食趨勢下的理想選擇。

中華Q豆腐以其Q彈且耐煮的特性，能夠靈活運用於豆腐麵條、豆腐漢堡排，甚至甜點如滑嫩爽口的豆腐剉冰等多樣料理中。「我們發現，消費者對於食材的多元性與趣味性，有著越來越高的需求，中華Q豆腐不僅保留了豆腐原有的濃郁豆香與營養，還賦予它全新的Q彈生命力，希望能激發更多人的料理創意，讓豆腐不再只是配角，而是餐桌上的主角。」

